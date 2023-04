Des feux contrôlés à High Park pour protéger les arbres rares

La Municipalité, qui procède à des incendies contrôlés depuis environ deux décennies, avait prévu d'organiser ces brûlages fin avril ou début mai, mais elle a finalement commencé jeudi, en raison du temps doux qui offre des conditions météorologiques optimales pour le feu.

La méthode remonte à avant la colonisation. Les peuples autochtones qui s'occupaient de la terre utilisaient les brûlages contrôlés comme outil de gestion des environnements dépendant du feu.

Mon peuple a toujours eu pour pratique de garder la terre propre. Autrefois, c'était une façon de rajeunir les nouvelles pousses , raconte Henry Pitawanakwat, un aîné autochtone qui dirigeait la cérémonie d'ouverture du brûlis jeudi.

Selon la Ville, un brûlage contrôlé est un feu délibérément allumé et soigneusement contrôlé qui brûle au ras du sol et consomme des feuilles séchées, de petites brindilles et des tiges d'herbe, mais n'endommage pas les grands arbres .

Le directeur de la foresterie urbaine de la Ville, Ray Vendrig, souligne que les espèces de l'écosystème de la savane à chênes noirs bénéficient du brûlage parce que le chauffage du sol aide à la germination des espèces souhaitables dans l'écosystème et élimine ou ralentit la croissance des espèces envahissantes.

Il ajoute que l'écosystème contient non seulement des chênes noirs, mais aussi des espèces de graminées et de lupins. Selon lui, High Park est la zone la plus importante de la région de Toronto contenant cet écosystème.

Henry Pitawanakwat affirme que les connaissances autochtones sur ce type de préservation écologique ont été bien comprises dans de nombreuses communautés autochtones et transmises.

Il est grand temps que les méthodes autochtones de préservation des terres soient prises au sérieux , a-t-il lancé avant de conclure : Nous avons toujours pris soin de la terre, c'est une chose vivante.

Avec les informations de CBC