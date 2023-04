L’Alberta simplifiera la formation des chauffeurs d’autobus scolaires

Dès la semaine prochaine, les chauffeurs d’autobus scolaires n’auront plus l'obligation de suivre la formation initiale obligatoire MELT, mise en place après la tragédie routière qui a coûté la vie de 16 personnes, membres de l'organisation des Broncos de Humboldt, en 2018.

L’Alberta était la seule province à exiger cette formation pour les chauffeurs d’autobus scolaires. Dans les autres provinces où elle est en vigueur, la formation est uniquement exigée pour les détenteurs de permis de conduire de la classe 1, qui permet de conduire des camions et des véhicules lourds.

Avec cette annonce, le ministre albertain du Transport et des Corridors économiques, Devin Dreeshen, souhaite pourvoir une partie des postes vacants de chauffeurs d’autobus dans la province. Il estime qu’il manque environ 335 chauffeurs pour combler les besoins grandissants de l'Alberta.

Ce sont deux [tendances] qui vont dans la direction opposée : une demande accrue de chauffeurs d'autobus scolaires [mais] on a mis en place un programme qui a rendu plus difficile l'embauche et la formation de chauffeurs , explique-t-il.

Le ministère de l’Éducation a d’ailleurs déjà annoncé que davantage d’enfants seront admissibles au transport scolaire à partir de la prochaine rentrée, ce qui augmentera la demande de chauffeurs, particulièrement en milieu urbain.

Une nouvelle bien accueillie par l’industrie

Du côté de l'industrie, on pense que c’est un pas dans la bonne direction. Le président de l'Association des transporteurs scolaires de l'Alberta, Mark Critch, dit que c’est un pas dans la bonne direction. Le plus grand défi est la rémunération des chauffeurs , précise-t-il cependant.

Il affirme que le taux horaire, qu'il situe entre 18 et 22 $ l’heure, est insuffisant pour attirer de nouvelles recrues. C'est aussi le cas des conditions de travail, notamment l’obligation de travailler à temps partiel et sur des quarts fractionnés entre le matin et le soir.