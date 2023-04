Québec octroie 4 millions $ pour moderniser la salle Odyssée

Un montant de 3 999 900 $ a été accordé par le gouvernement du Québec à la salle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau (MCG), afin de rafraîchir et moderniser ses équipements techniques et scénographiques.

La MCG compte ajouter à cette enveloppe une somme d'un million de dollars, puisé des surplus budgétaires, avec l'accord de la ville de Gatineau et du Conseil municipal. Ce financement combiné vise à finaliser l’installation de nouveaux équipements d'ici septembre 2024, sans incidence sur la programmation.

L’annonce a été faite jeudi à Gatineau par le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, accompagné du député de Chapleau Mathieu Lévesque.

En 30 ans, la salle Odyssée est devenue un pôle majeur du développement culturel et économique de la région, avec une réputation qui fait de ce lieu de diffusion le plus primé du Québec avec 10 Félix et deux Olivier , a souligné le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Selon lui, cet investissement permettra à la MCG de poursuivre sa mission de diffusion et d'offrir une expérience culturelle à ses usagers.

Un équipement vieillissant

Provenant du programme Aide aux immobilisations, cet investissement intervient à un moment où la moitié des équipements techniques de la salle Odyssée n’a pas été renouvelée depuis 30 ans.

Il y a des équipements qui sont vraiment en fin de vie. [...] Je pense entre autres, au piano qui date aussi de 1992 en ce moment. Il y a quelques artistes qui disent votre piano n’est pas à niveau donc je ne peux pas jouer dessus , souligne Martin Vanasse, directeur adjoint aux communications et marketing de la salle Odyssée.

Ce soutien financier accordé à notre Maison de la culture et sa salle plusieurs fois primée est une belle reconnaissance méritée pour cette organisation qui a 30 ans et qui travaille très fort , se félicite pour sa part la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Un rattrapage financier

Dès notre arrivée, on a vu ce projet puis on a décidé de le prioriser rapidement car ça fait trois ans à peu près que ce projet est en construction , confie Mathieu Lacombe. Il ajoute que ce projet est là, prêt, et est clé en main parce que la Maison de la culture a fait son travail en mobilisant 20 % du montant à investir.

Le ministre précise par ailleurs que ce soutien vient rattraper le retard en termes d’investissements culturels en Outaouais. Des aides supplémentaires bénéficiant à d’autres projets culturels de la région seront prochainement annoncées, a confié Mathieu Lacombe.

Avec les informations de Christelle D'Amours