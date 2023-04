Éric Martel-Bahoéli veut inspirer les autres à se relever

On fait tous des erreurs. On a tous nos propres combats. C’est d’apprendre à y faire face , lance le poids lourd de Québec au sujet de Je n’arrêterai jamais de me battre, l’histoire de sa vie imparfaite coécrite avec le journaliste Charles Lalande.

À lire aussi : Éric Martel-Bahoéli : courir loin du ring

Pour Martel-Bahoéli, c’est l’occasion de raconter sans pudeur son parcours du combattant, de son enfance à sa fin de carrière houleuse, en passant par ses succès et ses problèmes de consommation.

Adam Braidwood et Eric Martel-Bahoéli lors de leur affrontement du 24 octobre 2017. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le tout culmine en une grande victoire, mais pas celle auquel les films de Rocky nous ont habitués. Éric Martel-Bahoéli a pris sa retraite de la boxe en 2018 sans jamais avoir atteint les sommets auxquels il aspirait. Il était alors toxicomane, dépressif et endetté.

Quand j’ai arrêté de boxer, c’est une nouvelle vie qui commençait. Il a fallu que je me prenne en main, mais aussi que je comprenne pourquoi je me retrouvais là , décrit celui qui a fait le choix de la sobriété il y a plus de quatre ans.

Faire ses deuils

Pour reconstruire sa vie, l'athlète format géant explique avoir dû apprendre à faire ses deuils. Celui de sa carrière de boxeur et celui de son meilleur ami, David Whittom, décédé tragiquement à la suite d’un K.O. sur le ring.

Celui de son père, également, l’homme qui l’a abandonné alors qu’il était encore bébé pour rentrer en Côte d’Ivoire. Un père à qui il en a longtemps voulu, mais avec qui il a eu le temps de faire la paix avant son décès, l’été dernier.

Le deuil, il faut le faire et non le fuir. Il faut faire face à ses émotions sans les repousser , dit avoir appris Martel-Bahoéli.

Un contrat avec lui-même

L’idée d’écrire une biographie à un si jeune âge ne vient pas de lui. Elle vient plutôt du journaliste Charles Lalande qui a offert à l’ex-champion canadien des lourds de lui prêter sa plume, en novembre 2020, inspiré par son histoire de résilience.

Eric Martel Bahoeli Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Au départ, j’ai dit oui sans vraiment y penser , admet l’ex-boxeur, qui a finalement vu dans le projet un message d'espoir à partager avec ceux qui, comme lui à une époque, se retrouvent au plancher.

Éric Martel-Bahoéli y voit aussi une sorte de contrat avec lui-même. Il a pris sa retraite de la boxe et a redressé sa vie et ses finances. Il ne consomme plus de drogue ni d’alcool. Il est plus heureux que jamais et rêve de fonder une famille, mais il sait que le combat n’est jamais vraiment terminé.

Éric Martel-Bahoéli et Charles Lalande seront au Salon international du livre de Québec, de vendredi à dimanche, pour rencontrer le public et dédicacer des copies de Je ne n’arrêterai jamais de me battre.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin