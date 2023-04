Le beau temps est arrivé en Estrie

La terrasse du Siboire Jacques-Cartier était particulièrement achalandée pendant l'heure du dîner. Avant même l'ouverture du restaurant, son carnet de réservations était rempli.

Ça faisait quelques jours qu’on pouvait voir la météo, qu’il annonçait du beau temps. On a eu beaucoup d’appels, beaucoup de réservations, et il y avait un lineup d’environ 40 personnes à l’ouverture ce matin , s’est réjoui le directeur du Siboire Jacques-Cartier, Christian Gouin.

Christian Gouin est le directeur du Siboire Jacques-Cartier. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

Ils étaient nombreux à profiter de la terrasse, comme Mario Proulx, venu passer du temps avec son filleul. On a le plaisir de se faire une journée parrain-filleul ensemble, ce qu’on ne fait pas très souvent , a-t-il souligné lors du passage de Radio-Canada.

Les parcs ont aussi été très fréquentés en raison du beau temps. Raymonde Choquette en a profité pour pique-niquer au parc Jacques-Cartier avec ses deux enfants. C’est le premier, et ce n’est pas le dernier. On aime les pique-niques. On s’est levés ce matin, et on a dit "enfin"!

Une situation atypique, mais pas exceptionnelle

La barre des 20 degrés sera franchie jusqu'à lundi dans la région. La situation est plutôt atypique à la mi-avril, mais pas exceptionnelle, constate le météorologue pour Environnement Canada, Simon Legault.

« Si on regarde globalement le début avril, même en mars, on a déjà connu des journées plus chaudes et des séquences de journées plus chaudes, donc ce n'est pas nécessairement un record. Mais c'est vrai qu'on est très loin des normales. » — Une citation de Simon Legault, météorologue à Environnement Canada

Les Sherbrookois pourront donc profiter d'une fin de semaine très ensoleillée.

Ils ne pourront néanmoins pas profiter des terrasses du centre-ville, qui n'ouvriront qu'à partir du 24 avril.

Des Sherbrookois se sont rassemblés au parc Jacques-Cartier pour profiter des rayons du soleil. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

Avec les informations de John Sébastien Naïs