Les données pour les mois de décembre, janvier et février démontrent un retour à une saison plus normale après trois ans de restrictions et de mesures sanitaires.

Tourisme Gaspésie remarque une légère augmentation du taux d’occupation des établissements d’hébergement touristiques aux alentours de 5 % de plus que la saison précédente.

C’est le mois de février, ce qui coïncide habituellement avec l’affluence des motoneigistes dans la péninsule, qui a été le plus achalandé avec un taux d’occupation de 52 %.

Ça nous a surpris un petit peu , avoue la directrice générale de Tourisme Gaspésie, Joëlle Ross. On ne s’attendait pas à une hausse par rapport à l’année dernière, mais plutôt à une année similaire, alors tant mieux, on a une hausse , ajoute-t-elle.

Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emilie Gagné

Mme Ross souligne que ces données comprennent aussi les visites de gens qui viennent pratiquer la motoneige, le ski hors piste, le ski alpin ou de façon générale, les touristes qui sont venus profiter du plein air en Gaspésie.

« On essaie de diversifier l’offre hivernale. On fait de plus en plus de campagnes pour amener les gens chez nous l’hiver. » — Une citation de Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie

Bilan positif de la saison hivernale 2022-2023 de Tourisme Gaspésie ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Au coeur du monde Bilan positif de la saison hivernale 2022-2023 de Tourisme Gaspésie. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Joëlle Ross est par ailleurs d’avis qu’une meilleure offre de transport aérien régional et une plus grande fiabilité des services contribueraient à un meilleur développement du tourisme hivernal en Gaspésie.

L’hiver, il faut garder en tête qu’il y a de la route à faire quand on va chercher un plus grand bassin de population, donc c’est sûr que ça serait un avantage […]. Les gens pourraient partir de chez eux et être rapidement en Gaspésie pour profiter des activités et puis s’en retourner chez eux. Avec des coûts moindres des billets d’avion, on pourrait travailler certaines [offres] d’une meilleure façon , précise la directrice générale.

Tourisme Gaspésie rappelle que l’industrie touristique a connu un début de saison hivernale difficile.

Cependant, la clientèle a été au rendez-vous par la suite dans les stations de ski alpin. Toujours selon l’organisme, les services de guides de ski hors-piste ont également été fort occupés et les motoneigistes ont été nombreux à parcourir les sentiers de la Gaspésie.

3 000 km de sentiers de motoneige sont entretenus et balisés, en Gaspésie. (Photo d'archives) Photo : Isabelle Larose

Les données préliminaires pour le mois de mars s’annoncent également bonnes selon Tourisme Gaspésie.

À quoi s’attendre cet été ?

Bien que l’heure soit au bilan pour la saison touristique hivernale, la préparation pour la saison estivale qui approche à grands pas est déjà bien entamée par Tourisme Gaspésie.

À ce stade-ci, la directrice générale ne peut se prononcer sur les projections en termes de réservations sur le territoire. Mme Ross a tout de même plusieurs souhaits pour la saison à venir.

On souhaite de la bonne température, que le prix de l’essence ne soit pas trop élevé, mais ce sont des facteurs sur lesquels on a pas de contrôle, mais au final, on se souhaite une meilleure [saison] que celle de l’an dernier, qui avait été excellente , dit-elle.

Mme Ross se dit tout de même confiante pour cet été. On a dépassé les taux qu’on avait atteints en 2019 et on est revenu à des années qui ont du sens pour nos entreprises , termine Joëlle Ross.

En 2022, Tourisme Gaspésie estimait que 570 000 visiteurs avaient fréquenté la région, de mai à septembre, pour des retombées économiques de 340 millions de dollars.

Avec les informations de Bruno Lelièvre