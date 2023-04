Autorisation pour la Fonderie Horne : ARET reproche à Québec de plier devant Glencore

Radio-Canada a révélé que la multinationale a menacé à plusieurs reprises de fermer la Fonderie Horne si Québec allait de l'avant avec l'imposition de normes trop sévères sur l'émission de contaminants dans l’air.

Ils ont fait des profits mirobolants dans les dernières années. On peut même dire qu'ils ont fait des profits sur notre dos pendant plusieurs années sans mettre en place des mesures de réduction. Les menaces, je pense qu'il faut être capable de faire face à ça et le gouvernement ne l'a pas fait , soutient Nicole Desgagnés, porte-parole du comité ARET [Arrêt des rejets et émissions toxiques].

Nicole Desgagnés, porte-parole du comité ARET. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda estime de son côté que l'autorisation est satisfaisante et qu'il est normal pour une entreprise de négocier avec le gouvernement.

Jean-Claude Loranger, porte-parole de l’organisme dans ce dossier, rappelle l'importance économique de la Fonderie Horne pour la région. Il croit que la fermeture était réellement possible.

C'est sûr que c'est une possibilité. Si tu n'as pas la technologie et que le gouvernement te l'impose, tu fais des choix comme entreprise, souligne-t-il. Ils ont négocié, ça fait partie des enjeux comme dans toutes les négociations. Il faut que la négociation soit gagnante-gagnante : elle a été gagnante en partie pour Glencore, en partie pour la population de Rouyn-Noranda, mais dans l'ensemble, je pense que les gens sont satisfaits et on a envie de passer à autre chose.

Jean-Claude Loranger, porte-parole de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda pour le dossier de la Fonderie Horne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jessica Gélinas

Le meilleur équilibre, dit le ministre régional

Craignant une fermeture de la fonderie, Québec permettra notamment à l'entreprise de dépasser les normes quotidiennes pour les métaux lourds pendant six mois de plus que prévu.

Malgré tout, le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, dit que le gouvernement a trouvé le meilleur équilibre dans ce dossier.