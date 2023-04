75 sites de la région paralysés à la suite de la cyberattaque touchant le Port de Saguenay

Pour bloquer cette cyberattaque, le serveur qui héberge le site web du port a rapidement été suspendu. Toutefois, cette manoeuvre a paralysé du même coup environ 75 autres sites Internet dans la région qui sont hébergés au même endroit, dont ceux de la Ville d’Alma, du Collège d'Alma et de Promotion Saguenay.

Tout porte à croire que tout est sécuritaire, il n'y a pas de données personnelles qui sont mises en cause. C'est sûr qu'hier c'était plus difficile en fait pour nos citoyens d'accéder aux services en ligne, mais on a ce matin rapidement mis des liens qui leur permettent, par exemple, de faire une demande de permis ou encore de s'inscrire à une activité , explique la conseillère en communication pour la Ville d’Alma, Claudia Madore.

Plusieurs ports au pays, dont ceux d’Halifax, de Québec et de Montréal ont également subi le même sort. Il s’agirait d’une attaque de type déni de service où les pirates informatiques envoient plusieurs demandes de connexion simultanément par des robots informatiques, ce qui provoque une surcharge. Selon les autorités compétentes, ce type de cyberattaque vise plus à paralyser un service qu’à voler des données.

C'est une attaque qui est large, qui ne ciblait pas précisément le Port de Saguenay, mais plusieurs organismes gouvernementaux au niveau du Canada. Donc nous, on a été victime de cette cyberattaque-là. Du point de vue pratique, notre site, c'est un site d'informations, donc qui n'est pas vraiment relié avec nos opérations. Au jour le jour, il n'y a pas d'impact nécessairement sur nos opérations , explique le président-directeur général du Port de Saguenay, Carl Laberge.

Le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS) a également dû suspendre les activités de son site Internet.

Il est important de spécifier que ce n’est pas le site du CIUSSS qui était visé. Les mesures de prévention ayant été mises en place rapidement, notre fournisseur confirme que le site du CIUSSS n'a pas été touché et qu'il n'y a pas de risques de vol de données. Nous travaillons avec notre fournisseur à la mise en place d’une solution alternative pour redonner accès le plus rapidement possible à notre site web, tout en nous assurant qu’il soit sécuritaire , a indiqué par courriel la conseillère cadre aux communications et relations médias du CIUSSS , Mélissa Bradette.

Le groupe russe NoName057(16) revendique la cyberattaque visant le site d'Hydro-Québec sur le réseau social Telegram Photo : Telegram

La cyberattaque serait liée au groupe NoName057(16), qui l'a revendiquée par l'entremise du réseau social Telegram. Il affirme également avoir paralysé le site de la pétrolière albertaine Husky Energy ainsi que celui du fabricant montréalais de cartes graphiques Matrox, qui ne fonctionnaient toujours pas jeudi après-midi.

Dans la région, la plupart des sites web sont maintenant à nouveau fonctionnels.

Avec les informations d'Andréanne Larouche