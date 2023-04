Horaires étendus pour le transport des vélos dans le métro dès samedi

Dès samedi, les cyclistes pourront bénéficier de plages horaires étendues et de mesures plus souples pour transporter leur bicyclette dans le métro de Montréal.

La Société de transport de Montréal (STM), qui en a fait l’annonce jeudi, a ajouté que l’accès des chiens dans le métro sera également élargi afin de s’agencer [aux règles] balisant la présence des vélos .

Ainsi, du lundi au vendredi, de l’ouverture à 7 h, de 9 h 30 à 15 h 30 et de 18 h à la fermeture , il sera permis d’apporter son vélo dans le réseau de métro. Les fins de semaine et les jours fériés, l’accès est permis en tout temps.

« L’assouplissement des consignes encadrant le transport de vélos dans le réseau de métro vise à offrir une plus grande flexibilité aux cyclistes qui souhaitent conjuguer les deux modes de déplacement. » — Une citation de Éric Alan Caldwell, président du C. A. de la STM

La STM précise que durant la période estivale, soit du 20 mai au 20 août, l’accès y est également permis en tout temps sauf lors d’interdictions ponctuelles liées à des événements à grand achalandage .

Pour ceux qui voudraient prendre le métro avec leur chien, le projet pilote se poursuivra dans les prochains mois, avec des heures et des journées d’accès élargies.

Du lundi au vendredi, de l’ouverture à 7 h, de 9 h 30 à 15 h 30 et de 18 h à la fermeture, il sera possible de prendre le métro avec son chien, en laisse et muni d’une muselière .

Les fins de semaine et les jours fériés, l’accès demeure possible en tout temps.

En période estivale, du 20 mai au 20 août, l’accès sera autorisé tous les jours durant les heures d’exploitation du métro, indique la STM .