Une pépinière de varech a le pouce vert marin

Une pépinière financée par l’organisation à but non lucratif Ocean Wise met à l'essai différentes manières de faire pousser du varech afin de restaurer les forêts marines de la Colombie-Britannique. Dans des bacs remplis d’eau, de petits plants de varechs sont attachés avec un élastique à des roches, afin qu’il puisse se lier à celles-ci. Cette technique permet de donner un coup de pouce à ces algues avant qu’elles soient remises dans l’océan.

La restauration des forêts de varech

Nous expérimentons différentes techniques [et] espérons utiliser cet espace comme centre de recherche pour le développement de semences , explique Marisa Ng, coordonnatrice du projet de foresterie maritime chez Ocean Wise.

L'idée est de prioriser la restauration des zones où, historiquement, les forêts de varech soutiennent les communautés locales. Nous cherchons à restaurer les forêts de varech parce qu'elles protègent la biodiversité marine et soutiennent la sécurité alimentaire des populations côtières et autochtones , dit-elle.

Marissa Ng, coordinatrice du projet de foresterie maritime chez Ocean Wise dans la nouvelle pépinière à West Vancouver. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Les travaux de recherche permettraient de mieux comprendre les effets du réchauffement climatique sur les algues. Nous plantons dans des zones où les varechs peuvent survivre malgré les changements de température de l'océan , affirme-t-elle.

Un déclin dramatique en Californie

Dans le nord de la Californie, 95 % des forêts de varech auraient été décimées, selon une étude, publiée dans la Revue de l'Académie nationale des sciences des États-Unis (PNAS), en 2016.

Si nous regardons nos voisins du sud, qui ont connu une période très difficile avec les impacts du climat sur les forêts de varech, il est judicieux de réfléchir à tout ce que nous pouvons faire pour protéger ce magnifique écosystème qui soutient tant de types de vie, y compris la nôtre , affirme Anne Salomon, professeure d'écologie marine appliquée à l'Université Simon Fraser.

L’augmentation de la température des eaux agit avec d’autres facteurs de stress, comme la présence de l'oursin, prédateur du varech. La réintroduction des loutres de mer dans la province, un animal qui se régale des oursins, a permis de limiter la population de ces mangeurs d’algues.

Les varechs se portent bien en Colombie-Britannique, selon la professeure Anne Salomon. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Sur la plage de Kitsilano, les deux pieds dans l'eau, la professeure pointe les algues brunes qui flottent dans l’eau, on peut voir ici tous les petits bébés .

En Colombie-Britannique, il y a des endroits où les varechs ne se portent pas très bien, mais je suis ravie de vous dire qu'il y a des endroits où ils se portent vraiment très bien , annonce la professeure.

Restaurer et cultiver le varech de manière durable est une bonne manière de protéger les écosystèmes marins, souligne la professeure, qui ajoute qu'à long terme, il faut réduire les émissions de carbone afin d’atténuer l’augmentation de la température des océans.

Anne Salomon, professeure d'écologie marine appliquée à l'Université Simon Fraser pointe vers des varechs à la plage Jéricho à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Ailleurs sur le web : Article Global patterns of kelp forest change over the past half-century (Nouvelle fenêtre)  (en anglais), publié dans la revue de l'Académie nationale des sciences des États-Unis

Les fermes de varech

La pépinière Ocean Wise n’est pas la seule à développer de nouvelles techniques pour la reproduction de ces algues. Cascadia Seaweed, une entreprise sur l’île de Vancouver, est la première de la province à récolter le varech afin de produire des aliments pour animaux ou des engrais pour l’agriculture.

La Colombie-Britannique est très bien placée pour mener à bien cette recherche, selon Bill Collins, le président de Cascadia Seaweed.

Il y a beaucoup de place pour de nouvelles entreprises et de nouvelles formes d'innovation et de recherche en faveur de la biodiversité côtière , affirme-t-il. Nous devons produire davantage dans nos océans en matière de biodiversité et protéger ce qui s'y trouve.

« Certains varechs peuvent croître d'un à deux pieds par jour, ce qui en fait l'un des organismes les plus rapides au monde », explique Marissa Ng, coordinatrice du projet de foresterie maritime pour Ocean Wise. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet