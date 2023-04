Décontamination de l’ancien site d’Aleris : Québec octroie deux contrats

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) prend en charge la réhabilitation du site de l'ancienne usine Aleris dans le secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières.

Un contrat de 17,5 millions de dollars a été signé avec la firme Sanexen services environnementaux pour les travaux. La firme Technorem a quant a elle été chargée de s’occuper de la surveillance de ces travaux.

Par voie de communiqué, le MELCCFP précise que cette décision a été prise devant l’ampleur de la contamination des sols et des eaux souterraines de ce site industriel et l’inaction du propriétaire et des anciens exploitants .

Les travaux devraient durer environ quatre ans et comportent la démolition des sous-sols et fondations de l’ancienne usine, l’excavation des sols contaminés, le pompage d’hydrocarbures et le traitement des sols contaminés.

Le ministère assure que des mesures seront mises en place pour limiter les inconvénients auprès du voisinage.

L’usine Aleris qui se trouvait sur le site a fermé en 2009. Depuis 2011, le gouvernement du Québec a déboursé quelque 10 millions de dollars pour y effectuer des travaux de réhabilitation.