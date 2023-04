Le conseil d’administration de Teck Resources rejette l’offre améliorée de Glencore

Le conseil d'administration de Teck Resources rejette l’ offre améliorée de la minière suisse Glencore . La compagnie vancouvéroise a qualifié la nouvelle version de l'offre de Glencore d'« opportuniste et d'irréaliste » et a indiqué qu’elle ne représentait pas l'intérêt supérieur des actionnaires.

Glencore avait révisé son offre non sollicitée pour Teck Resources plus tôt cette semaine pour y inclure une portion de 8,2 milliards de dollars américains en espèces. L'offre prévoyait que les actionnaires de Teck obtiennent une participation de 24 % dans une entreprise formée des activités métallurgiques des deux minières, en plus d'un montant en espèces.

Teck Resources a précisé que son conseil d’administration et son équipe de direction avaient toujours l'intention d'aller de l'avant avec le plan de restructuration annoncé en février. Ce plan consiste à scinder les activités métallurgiques et celles du charbon pour en faire deux entreprises distinctes, Teck Metals et Elk Valley Resources.

L’entreprise a mis à jour son plan, jeudi, en permettant une scission plus hâtive des deux entreprises. Elle a également imposé un plafond aux dépenses de la division charbon, pour maximiser les flux de trésorerie disponibles.

La présidente du conseil de Teck Resources, Sheila Murray, a fait valoir que le plan de Teck créait un spectre significativement plus large d'occasions pour maximiser la valeur des actionnaires de Teck .

Puisque vous avez publiquement affirmé que vous êtes prêts à essaimer vos activités de charbon thermique, nous vous suggérons d'aller de l'avant avec ce projet, de séparer vos activités pétrolières, et puis de recontacter Teck Metals une fois que notre propre scission aura été complétée , a indiqué Sheila Murray en réponse à l’offre de Glencore.

Le moment présent, avant la scission, n'est pas un bon moment pour explorer une transaction de cette nature , a affirmé Norman B. Keevil, président émérite de Teck. J'ai la plus haute confiance envers la stratégie de notre conseil et de nos équipes de direction pour maximiser la valeur pour les actionnaires de Teck Metals et d'Elk Valley Resources après la scission , a-t-il précisé.

L'analyste Shane Nagle, de la Banque Nationale, a estimé dans une note que le rejet de Teck de la plus récente version de l'offre de Glencore était un élément positif. Shane Nagle a aussi indiqué que la banque voyait toujours d'un bon œil la restructuration mise de l'avant par Teck.

Les actionnaires de Teck seront appelés à voter à propos du plan de l'entreprise pour scinder ses activités le 26 avril.