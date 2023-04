Marco Mendicino insiste sur la nécessité d’un « registre des agents étrangers »

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, renforce la nécessité d’un registre des agents d'influence étrangers, après que des membres de la communauté chinoise de Vancouver lui ont fait part de cas « d'intimidation, de harcèlement et de violences » liés à des gouvernements étrangers ou à leurs mandataires.

Le ministre a tenu une réunion, mercredi, avec un échantillon représentatif de membres de la communauté, composé de défenseurs, de chefs d'entreprise et de représentants .

L'ingérence étrangère est un phénomène qui existe depuis de nombreuses années, mais qui est devenu une menace plus insidieuse pour notre sécurité nationale , a affirmé Marco Mendicino à l'issue de la réunion. C'est pourquoi nous avons été et continuerons d'être très proactifs dans la mise en place des personnes, des ressources et des outils nécessaires pour lutter contre l'ingérence étrangère.

Le gouvernement fédéral a annoncé en mars qu'il souhaitait connaître l'avis des Canadiens sur la création d'un registre visant la transparence en matière d’influence étrangère au Canada, un processus qui se poursuit jusqu'au mois de mai.

Dans le cadre d'un tel registre, les personnes qui agissent au nom d'un État étranger pour faire avancer des objectifs devraient divulguer leurs liens avec le gouvernement qui les emploie.

La question de l'ingérence étrangère fait l’actualité à la suite d’allégations selon lesquelles Pékin aurait tenté à plusieurs reprises de s’ingérer dans les élections fédérales au pays, ainsi que dans les dernières élections municipales à Vancouver.

Marco Mendicino se veut rassurant

Dans une note publiée en août dernier, la conseillère à la sécurité nationale du premier ministre Justin Trudeau, Jody Thomas, avait dit qu'un tel registre pourrait susciter des réactions négatives de la part du public, étant donné que des pays comme la Russie l'ont utilisé comme outil pour faire taire les militants et fermer les organisations qui critiquent le gouvernement .

Marco Mendicino dit qu'on lui a fait part de préoccupations similaires lors de la réunion de mercredi, certaines personnes ayant exprimé des inquiétudes par rapport à la manière dont une personne serait étiquetée comme agent.

Le ministre a déclaré qu'un registre bien calibré devrait atténuer ces craintes, et non les aggraver.

En apportant la lumière et la transparence à la table, nous sommes en mesure de garantir que ces activités étrangères et diplomatiques sont menées de manière transparente , a-t-il précisé.

Marco Mendicino a tenu à rappeler que le budget fédéral de 2023 réserve 50 millions de dollars aux agences chargées de l'application de la loi et de la sécurité nationale pour soutenir et protéger directement la population canadienne contre l'intimidation ou le harcèlement découlant de l'ingérence étrangère.

Quand on prend tout cela et qu'on y ajoute la création de ce registre, la population peut être sûre que le gouvernement du Canada fait tout ce qui est nécessaire pour protéger notre économie, pour protéger nos communautés et pour [la] protéger de l'ingérence étrangère , a-t-il assuré.

Au mois de mars, le sénateur Yuen Pau Woo a aussi exprimé des réserves par rapport au registre, qui risque d’alimenter le racisme, selon lui.