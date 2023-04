Relance des activités à l’usine de crabe de Grande-Entrée

Le ministère québécois de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a délivré jeudi matin les permis nécessaires à la reprise des activités de transformation de l’usine de Grande-Entrée, à la suite de la faillite de LA Renaissance.

Entre 50 et 60 employés ont été rappelés au travail, jeudi en fin de journée.

Le repreneur, Christian Vigneau, également propriétaire de Poissons frais des Îles, attribue cette relance rapide des activités à un immense travail d'équipe. Le travail fait en une semaine et demie est incroyable. On a des gens merveilleux à Poissons frais des Îles et avec ceux qui sont restés de LA Renaissance, ils ont fait un tour de force incroyable. Le MAPAQ a aussi travaillé très fort pour qu'on ait toutes les autorisations. Tout le monde a travaillé dans le même sens.

M. Vigneau mentionne toutefois qu’il attend toujours un permis fédéral lié à la vente et à l’exportation de ses produits. Pour le moment, le crabe de l'usine ne peut être vendu qu'au Québec. C'est donc urgent, dit-il, que ce permis soit délivré.

Selon les informations recueillies par Radio-Canada, une formation d’hygiène et salubrité a été offerte à quelques dizaines de travailleurs jeudi après-midi en vue de l’ouverture de l’usine.

La possibilité de rouvrir l'usine de Grande-Entrée à temps pour la saison de pêche a suscité beaucoup d'interrogations, étant donné le court délai entre la vente des actifs de l'entreprise en faillite et le départ en mer des crabiers. Le syndic a confirmé le nom du repreneur le 24 mars dernier.

La faillite de LA Renaissance a été déclarée le 9 février, l'annonce du repreneur s'est faite le 24 mars et la pêche au crabe des neiges s'est ouverte le 11 avril dans la zone 12. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une mise en demeure envoyée au syndic

Par ailleurs, le plus haut soumissionnaire ayant participé à l’appel d’offres pour racheter les actifs de LA Renaissance a fait parvenir une mise en demeure le 29 mars au syndic mandaté par Financement agricole Canada pour liquider les actifs.

Alain Lord Mounir, propriétaire d’Iceto inc., a offert 7,5 millions de dollars au créancier garanti pour mettre la main sur l’ensemble des actifs de LA Renaissance. Il proposait également de verser 457 000 $ de plus pour rembourser la valeur de l'hypothèque légale publiée par la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) sur des bâtiments appartenant à LA Renaissance.

L'homme d'affaires avait d'ailleurs conclu une entente avec la CTMA , à qui il devait céder les deux tiers des actifs, à condition que la coopérative madelinienne loue les infrastructures à un regroupement local de pêcheurs pour s'assurer de la pérennité des activités de pêche et de transformation. Les détails de ce partenariat avec la CTMA avaient été expliqués au syndic, selon M. Mounir.

C’est toutefois l’offre d’achat de 6,65 millions de dollars de Poissons frais des Îles, propriété de Christian Vigneau, qui a été retenue, même si elle était inférieure à celle de M. Mounir.

Avec cette mise en demeure, Alain Lord Mounir espère connaître les raisons qui ont motivé la vente à un autre soumissionnaire, malgré une offre moins élevée.

Également propriétaire d’Apéri-Fruits Compton, Alain Lord Mounir était l'un des principaux clients de LA Renaissance. Il distribuait les produits de la mer de l'entreprise dans les Costco. M. Mounir est également le demi-frère de l'ancienne présidente-directrice générale de LA Renaissance, Lynn Albert.

Questionné sur les motifs qui ont joué en faveur d’une vente à Poissons frais des Îles, le président du syndic Roy Métivier Roberge, José Roberge, répond qu’il ne peut actuellement divulguer le contenu des offres d’achat qui lui ont été présentées afin de ne pas nuire au processus de vente .

Le syndic peut cependant réitérer que tous les acquéreurs potentiels savaient avant de soumettre leur offre que le syndic n’avait aucune obligation d’accepter la plus haute des offres soumises , ajoute M. Roberge.

Des créanciers non garantis s'interrogent

La situation soulève aussi l’interrogation de certains créanciers non garantis, qui ont collectivement perdu 9,2 millions de dollars dans la débâcle financière de LA Renaissance.

Un groupe de créanciers madelinots qui désire garder l'anonymat se questionne sur la légitimité du processus de vente des actifs et n’exclut pas d’entamer des recours judiciaires.

Ces créanciers estiment qu'ils auraient probablement pu se faire rembourser une partie des sommes qui leur sont dues si l’offre d'Alain Lord Mounir avait été acceptée.

Pas moins de 75 % des 329 créanciers non garantis de LA Renaissance sont domiciliés aux Îles-de-la-Madeleine. La faillite de l’entreprise a privé l’économie insulaire de près de 6 millions de dollars.

Selon le syndic, il est encore trop tôt pour savoir si des dividendes pourront être versés aux créanciers ordinaires, à la suite de la vente des actifs à Poissons frais des Îles.