Un camionneur perd la vie près de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick

Le décès de l'homme de 62 ans de Sainte-Anne-de-Madawaska a été constaté sur place. Aucune autre personne n'a été blessée.

Pour l'instant, on ignore la cause du décès ou ce qui aurait entraîné cette perte de contrôle.

Le camion contenait du mazout, mais selon les premières constatations, aucun déversement majeur n'a été signalé, selon un porte-parole de la GRC.

Des représentants du ministère de l'Environnement étaient sur place pour surveiller la situation de près.

La circulation a été ralentie pendant l’opération policière. En plus de la GRC et des employés du ministère de l’Environnement, les pompiers de Saint-Quentin, des travailleurs paramédicaux, le bureau du Coroner de la province et des représentants du ministère de la Sécurité publique ont participé à l’intervention.

D’après les informations de Serge Bouchard