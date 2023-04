Une grève pourrait paralyser une large partie de l’appareil fédéral dès la semaine prochaine, si les fonctionnaires fédéraux décident de prendre cette voie. Des représentants du syndicat ont réaffirmé jeudi que leurs priorités sont la poursuite des négociations et la conclusion d’une entente. Ils admettent en revanche que les deux parties ont du chemin à faire pour rapprocher leurs positions.

Environ 120 000 fonctionnaires fédéraux représentés par l'Alliance de la Fonction publique du Canada ( AFPC ) ont voté en faveur d’un mandat de grève. Pour le moment, leur objectif est de poursuivre les négociations avec un médiateur.

Ils sont 16 200 en Atlantique : 6600 au Nouveau-Brunswick, 5300 en Nouvelle-Écosse, 2700 à Terre-Neuve-et-Labrador et 1600 à l’Île-du-Prince-Édouard.

La semaine dernière, quelque 35 000 autres fonctionnaires fédéraux, ceux travaillant à l’Agence du revenu du Canada ( ARC ), ont eux aussi voté en faveur d’un mandat de grève.

De ce groupe, 6400 sont dans les provinces de l’Atlantique : 3200 à Terre-Neuve-et-Labrador, 1500 à l’Île-du-Prince-Édouard, 1100 au Nouveau-Brunswick et 600 en Nouvelle-Écosse.

Les travailleurs demandent une rémunération qui se rapproche de la hausse du coût de la vie, ainsi qu'une politique de télétravail enchâssée dans la prochaine convention collective.

Quel serait l’impact sur la population en Atlantique?

En Atlantique, les impacts d’une grève des fonctionnaires fédéraux pourraient être étendus et variés , selon Chris Di Liberatore, vice-président exécutif régional pour l’Atlantique à l'Alliance de la fonction publique du Canada ( AFPC ).

Ce pourrait être la grève la plus considérable depuis 1991 au pays, observe son collègue Alex Silas, le vice-président exécutif régional de l’ AFPC dans la région d’Ottawa. Ça fermerait complètement la shop au gouvernement fédéral , illustre-t-il.

« C'est les membres de l' AFPC qui font runner le gouvernement fédéral. Ils méritent d'être valorisés, d'être respectés pour le travail qu'ils font, et d'être capables de faire leur travail avec des bonnes conditions de travail et des salaires qui tiennent compte du coût de la vie. » — Une citation de Alex Silas , vice-président exécutif régional de l’ AFPC , région de la capitale nationale

Dans une entrevue jeudi, Chris Di Liberatore a mentionné que ces travailleurs en Atlantique sont ceux de Service Canada, des agents de Pêches et Océans Canada ( MPO ), des services frontaliers et des employés administratifs de la GRC .

Le conflit qui se dessine concerne aussi les employés du centre des pensions à Shediac et du centre des services de paye à Miramichi.

Chris Di Liberatore, en entrevue par webcam, jeudi. Photo : Radio-Canada

Il évoque le risque de délais dans le traitement des retours d’impôts pour ceux qui n’ont pas encore produit leur déclaration, d’attente à l’assurance-emploi ou de retards à la frontière canado-américaine.

Il précise toutefois que le syndicat et le gouvernement fédéral ont une entente de services essentiels, pour maintenir la santé et la sécurité des Canadiens même en cas de grève. Par exemple, des agents des pêches seraient désignés essentiels. Il y a aussi un millier de travailleurs de l’Agence du revenu qui continueraient à travailler.

Les négociations se poursuivent

Le but du syndicat et le but de nos membres, ce n'est certainement pas d'aller en grève. C'est de conclure une entente équitable avec des salaires équitables , a déclaré Alex Silas dans une entrevue, jeudi après-midi.

Alex Silas, vice-président exécutif régional de l’AFPC dans la région de la capitale nationale, lors d'un rassemblement le 12 novembre 2022 à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Nous sommes assez éloignés en ce qui concerne la rémunération , regrette de son côté Chris Di Liberatore.

Ce dernier explique que la majorité des travailleurs représentés font entre 40 000 $ et 65 000 $ par année, et qu’ils souhaitent des augmentations de salaire de 4,5 % sur trois ans. L’employeur ne leur propose de 2,06 % sur quatre ans.

Or, l’inflation est à 5,2 % en ce moment, et le coût des aliments a augmenté d’environ 10 %. Nous demandons même moins que l’inflation. Mais on doit avoir quelque chose qui suit la cadence du taux d’inflation, pour que nos membres ne soient pas laissés derrière , dit-il.

Il explique que les hausses de salaire de 4,5 % demandées représentent 1,40 $ de l’heure, ou une hausse de 12 $ par jour. Ce n’est même pas assez pour acheter un burger et des frites pour dîner , illustre Chris Di Liberatore.

La contre-offre de 2,06 % d’augmentations salariales est un signe de manque de bonne foi de la part du fédéral, selon Alex Silas.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le syndicat et le gouvernement négocient une convention collective depuis 2 ans, affirme Alex Silas. Ci-dessus : une manifestation de l'AFPC le 8 septembre 2022 à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Dans un communiqué publié mercredi, le Secrétariat du Conseil du Trésor a déclaré que son objectif demeure de parvenir à une entente à la table de négociation le plus tôt possible. Nous avons réalisé d’importants progrès au cours de la dernière semaine et nous avons satisfait à de nombreuses demandes des syndicats , affirme le Conseil du Trésor.

Alex Silas, de l' AFPC , perçoit l'allure des négociations différemment. Ça n'avance pas, et c'est vraiment frustrant , dit le porte-parole du syndicat dans la capitale nationale.

Pour étayer leur point de vue, les deux représentants syndicaux expliquent que des sujets sur lesquels il devrait être facile de s’accorder se heurtent à des fins de non-recevoir. Chris Di Liberatore mentionne une formation obligatoire sur le harcèlement au travail et la discrimination. C’est une chose à laquelle il devrait être facile de dire oui , dit-il. Ils disent non.

Alex Silas souligne quant à lui que le syndicat veut que la prime accordée aux employés bilingues soit élargie pour inclure les fonctionnaires qui parlent une langue autochtone.

On a identifié environ 400 travailleurs qui, dans leur quotidien, utilisent une langue autochtone pour servir la population , dit-il. Quatre cents travailleurs, ça ne coûterait presque rien au gouvernement. Ça ne serait pas coûteux de les inclure dans la prime de bilinguisme, mais ils ne veulent même pas en discuter.

Ça serait en ligne avec le mandat du gouvernement libéral, qui dit vouloir travailler vers la réconciliation , s’étonne-t-il.

Les fonctionnaires de l'administration publique centrale sont maintenant en position de grève légale , admet le Conseil du Trésor.

Le président de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, Chris Aylward, a parlé cette semaine d'un mandat de grève obtenu par une « majorité écrasante .

Jeudi, Chris Di Liberatore a précisé que l'alliance a depuis des années comme politique de ne pas donner le pourcentage, par souci d'équité, déclare-t-il, car on avait autrefois tendance à divulguer les résultats positifs davantage que les négatifs.

D’après le reportage de Frédéric Cammarano