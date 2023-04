Un manque de confiance en l’avenir chez les jeunes Madelinots

Plus précisément, cette étude démontre que ce sont près de 24 % des élèves de 2e et de 3e cycle du primaire et 28 % des élèves du secondaire qui disent s’inquiéter par rapport à leur avenir.

Au primaire, ce sont 346 élèves sur les 390 élèves du 2e et 3e cycle qui ont répondu au sondage. Au secondaire, la proportion est de 382 sur les 407 élèves de la 1re à la 5e secondaire qui ont répondu au sondage du CSS des Îles.

Ces données font réfléchir le Groupe persévérance scolaire (GPS) des Îles-de-la-Madeleine, un OBNL implanté dans la communauté qui accompagne les élèves pour contribuer à améliorer la réussite éducative des Madelinots .

Ce sont des chiffres qui sont inquiétants , affirme le coordonnateur du GPS de l’archipel, Jean-Hugues Robert.

Le sondage ne révèle toutefois pas les raisons pour lesquelles ces jeunes disent ne pas avoir confiance en l’avenir.

C’était dans un ensemble de questions qui portaient sur leur bien-être et la question était simplement s’ils avaient confiance en l’avenir de manière à venir vérifier comment ils se sentent et s’ils sont positifs par rapport à ce qui les entoure , explique M. Robert.

« On peut penser que l’on est dans une époque qui est un peu lourde, avec la question des changements climatiques […], particulièrement aux Îles-de-la-Madeleine, donc on peut se questionner là-dessus, mais le sondage ne nous permet pas une analyse aussi fine des résultats. » — Une citation de Jean-Hugues Robert, coordonnateur du Groupe persévérance scolaire des Îles-de-la-Madeleine

M. Robert ajoute que le nombre de cas d’anxiété chez les jeunes est en hausse depuis déjà quelques années. Selon lui, la pandémie a exacerbé la situation.

Il y a des sondages sur la santé des jeunes au secondaire qui sont faits tous les cinq ans depuis un certain temps et on voyait déjà une augmentation importante avant la pandémie de tout ce qui touchait les problématiques de santé mentale chez les jeunes comme la gestion du stress et de l’anxiété, mais aussi les sentiments dépressifs, troubles alimentaires... Mais on a l’impression que la pandémie n’a pas tout à fait aidé , observe Jean-Hugues Robert.

Des solutions pour moins d’appréhensions

À l’aide de ces données du CSS , le GPS des Îles-de-la-Madeleine réfléchit actuellement aux efforts à déployer pour accompagner les jeunes dans leur motivation à l’école et leurs inquiétudes envers l’avenir.

Des pistes de solutions seront mises de l’avant au cours des prochaines années en ce qui concerne le bien-être des jeunes dans le cadre d’une planification stratégique échelonnée sur cinq ans, explique Jean-Hugues Robert.

On veut réévaluer nos objectifs et nos façons de faire pour s’assurer de vraiment bien répondre à la fois aux besoins des jeunes, des parents et des milieux scolaires en ayant une approche positive , résume M. Robert.

Deux rencontres ont déjà eu lieu entre les différents partenaires, dont les milieux scolaires, pour effectuer les premières évaluations et bien cerner les besoins des jeunes en matière d’avenir.

Une prochaine rencontre est prévue pour cibler les enjeux et les priorités pour les cinq prochaines années.

On a l’impression que [les priorités] vont être autour du bien-être des jeunes parce que pour qu’ils soient disponibles aux apprentissages, il faut qu’ils se sentent bien , pense Jean-Hugues Robert.

Tout un archipel pour élever un enfant

L’aspect communautaire fait également partie de la stratégie du Groupe persévérance scolaire des Îles-de-la-Madeleine.

C’est déjà un de nos objectifs depuis longtemps de mobiliser la communauté autour de la réussite des jeunes des Îles , explique M. Robert.

L’organisme constate que la mobilisation auprès des partenaires se porte bien, mais souhaite aller plus loin. La prochaine étape sera probablement d’élargir [la mobilisation] au sein de la population , précise-t-il.

« On veut faire en sorte que chaque personne qui vit aux îles, qu’elle ait des enfants ou non, quel que soit son âge, soit concernée par la réussite des jeunes. » — Une citation de Jean-Hugues Robert

M. Robert remarque somme toute une belle progression en matière de persévérance scolaire depuis la fondation du GPS , en 2017.

Aux Îles, on a une belle progression des taux de diplomation, qui varient en 80 % et 87 % et le décrochage scolaire qui est en très forte baisse, donc on a des choses très positives sur lesquelles bâtir , explique-t-il.

Le GPS a l’objectif d’atteindre un taux de diplomation de 90 % vers 2030. Pour y arriver, ça va être de faire du un-à-un avec les jeunes […] donc c’est vraiment un travail collaboratif entre les milieux scolaires, les familles et la communauté , termine M. Robert.

