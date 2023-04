Projet Horne 5 : « C’est pas fini », assure Daniel Bernard

Il dit appuyer les différents acteurs économiques qui ont pris la parole dans les derniers jours afin que le projet puisse être présenté devant le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

Le ministère de l’Environnement bloque présentement le projet Horne 5 en raison de la présence déjà trop importante de métaux polluants dans l’air à Rouyn-Noranda.

Le député provincial affirme qu'il continuera de faire des démarches auprès du ministre de l'Environnement, Benoit Charette, ainsi qu'auprès du bureau du premier ministre.

Daniel Bernard estime que le projet a plusieurs avantages environnementaux, comme la restauration d'un parc à résidus miniers.

Ce seraient des sommes que le gouvernement n'aurait pas l'obligation de mettre, et ça permettrait aussi la décontamination du site où l'usine va se trouver à la fin de l'exploitation , fait-il valoir.

M. Bernard est aussi d'avis que le projet Horne 5 pourrait être bénéfique dans une zone d'innovation minière comme celle que souhaite développer la Ville de Rouyn-Noranda.