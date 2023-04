L’ancien premier ministre des T.N.-O. Stephen Kakfwi raconte son parcours dans un livre

L’ancien premier ministre des Territoires du Nord-Ouest Stephen Kakfwi a publié ses mémoires, qu’il dit avoir pu écrire alors qu’il était au creux d’une vague à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle. Il y aborde notamment son passage en politique et son passé dans des pensionnats pour Autochtones.

Le livre, Stoneface : A Defiant Dene ( Visage de pierre, un Déné au comportement défiant ) a été écrit à la suite du dépôt d’une poursuite judiciaire en 2021 dans lequel il est accusé d’inconduite sexuelle.

Stephen Kakfwi dit que ces allégations ont mis sa vie en suspens. Il n’y avait plus de travail pour moi, alors j’ai écrit un livre , dit-il à propos de son ouvrage, paru ce mois-ci.

« J’ai pu prendre le temps d’écrire un livre malgré toute cette douleur et cette misère, et ça me satisfait. » — Une citation de Stephen Kakfwi, ancien premier ministre des T.N.-O.

Stephen Kakfwi a eu une carrière en politique territoriale qui s’est échelonnée sur 16 ans, dont 3 à titre de premier ministre.

Il a également été un porte-étendard de la Nation dénée, et est un musicien et compositeur accompli. Il a aussi été conseiller et membre du conseil d’administration de plusieurs organisations. En 2021, il a été nommé dans une poursuite judiciaire déposée contre la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau.

Stephen Kakfwi a voulu écrire ses mémoires pour ses enfants. Il raconte dans son livre des histoires de son enfance à Fort Good Hope, aux T.N.-O. , alors qu’il allait sur la terre avec sa grand-mère. Son ouvrage relate aussi les années passées dans les pensionnats autochtones et sa vie en politique.

Stephen Kakfwi dit que le titre de son ouvrage, « Stoneface », ou visage de pierre en français, fait référence à la fermeté qu'il a cultivé à titre de politicien. Photo : Radio-Canada

De souvenirs douloureux de maltraitances physiques et sexuelles au pensionnat Grollier Hall, à Inuvik, à ceux, plus heureux, au pensionnat Grandin Hall, à Fort Smith, ponctuent ce livre.

Celui qui a été surnommé visage de pierre par ses compatriotes, en raison de son impassibilité, ne prend pas plaisir à raconter ces souvenirs pénibles, mais veut expliquer de quelle façon il a survécu.

« Je ne sais pas pourquoi j’ai survécu. Ma vie n’a pas été facile, mais j’ai aussi eu beaucoup de très beaux moments, d’occasions. » — Une citation de Stephen Kakfwi, ancien premier ministre des Territoires du Nord-Ouest

Stephen Kakfwi, en 1978, lors de l'Assemblée nationale dénée à Délı̨nę , aux Territoires du Nord-Ouest. Cette photo est l'une des nombreuses faisant partie de ses mémoires. Photo : Archives des T.N.-O./Fonds René Fumeleau/N-1995-002: 0506

Secoué par les allégations

Le livre de Stephen Kakfwi ne fait pas mention de sa collaboration avec la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau ou des allégations contre lui alors qu’il était mentor pour la fondation en 2018.

La mentorée de Stephen Kakfwi, Cherry Smiley, prétend dans une poursuite judiciaire qu'il aurait fait preuve d’inconduite sexuelle à son égard en 2018.

La plaignante poursuit la fondation et Stephen Kakfwi. Elle réclame la somme de 1,25 million de dollars pour rupture de contrat, bris de confidentialité, et dommages et intérêts, pour la façon dont la Fondation a géré sa plainte. Stephen Kakfwi nie les allégations, qui n’ont pas été prouvées devant une cour de justice.

Stephen Kakfwi a abordé ces allégations lors d’un entretien sur la sortie de son livre et dit être capable de le faire maintenant, car il ne se sent plus blessé ni en colère à ce sujet , ce qui n’a pas toujours été le cas, selon lui. Je ne voulais pas réagir dans un moment de colère. Je n’ai pas voulu critiquer [la plaignante] ou la dévaloriser de quelque manière que ce soit.

Il dit avoir été secoué par les allégations qui ont bouleversé sa vie ces dernières années : Cela a été dur pour ma famille et pour moi. Je ne pouvais plus travailler. Mon contrat [avec la fondation] a été annulé. Mes nominations ont été révoquées dans un certain nombre d'organisations.

CBC/Radio-Canada a demandé à l’avocate de Cherry Smiley, Kathryn Marshall, de commenter la sortie du livre. Par écrit, l’avocate a répondu ne pas être au courant de sa publication et ne pas l’avoir lu. Elle indique que la poursuite est toujours en cours.

La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, dont le conseil d’administration a démissionné en bloc cette semaine, n’a pas répondu aux demandes d’entrevue.

Note : Stephen Kakfwi est marié à Marie Wilson, qui a été nommée au conseil d’administration de CBC/Radio-Canada en 2017, pour un mandat de cinq ans.

Avec les informations de Hilary Bird et Jenna Dulewich