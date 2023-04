Opération Rapides et dangereux : le nombre de constats remis a presque doublé en 2022

L’opération Rapides et dangereux du Service de police de Saguenay (SPS), qui vise à réduire les comportements à risques sur le réseau routier de la municipalité, a présenté jeudi ses résultats pour l’année 2022. Ainsi, dans la période du 1 er janvier au 12 décembre 2022, 2832 constats d'infractions ont été remis dans le cadre du projet. Il s’agit d’une augmentation de 1308 constats comparativement à la même période en 2021, soit 85 % de plus.

L’opération, qui est en cours chaque année depuis 2017, bénéficie d’une équipe de véhicules affectée à temps plein. Le capitaine à la direction de la surveillance du territoire du SPS , Jérôme Paquet, précise qu’en plus des agents de police qui se consacrent à ce mandat, il y a d'autres patrouilleurs de Saguenay qui viennent sporadiquement appuyer l’équipe.

On compte 79 agents qui ont été formés en ce qui a trait aux modifications de véhicules et qui ont eu un rafraîchissement des connaissances quant à la circulation routière.

Le fait que l’ensemble des policiers soient formés et en position d’agir se traduit par une augmentation des constats de contravention remis , dit-il.

De plus, 64 appels ont été effectués pour signaler des courses de véhicules et des rassemblements de véhicules modifiés. Il s’agit d’une diminution en ce qui concerne les signalements des véhicules modifiés. En 2021, l'opération Rapides et dangereux avait reçu 163 appels pour cet aspect spécifique.

Jérôme Paquet, capitaine à la direction de la surveillance du territoire du Service de police de Saguenay (SPS), et Dominic Simard, de l'Unité de support opérationnel du SPS, ont rencontré les médias. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Notre objectif, c’est que le citoyen qui habite sur le territoire desservi par notre service de police ait une tranquillité d’esprit et un milieu de vie paisible , souligne le capitaine qui ajoute que les infractions qui reviennent le plus sont celles concernant les excès de vitesse et la modification des pots d’échappement.

M. Paquet avance qu’il n’est pas en croisade contre les personnes qui ont pour passion la modification de véhicule. Selon lui, de nombreux propriétaires sont respectueux des lois.

Notre équipe a vraiment besoin de la population. Si un citoyen se plaint, par exemple, qu’il y a des courses dans son quartier, il doit contacter immédiatement le SPS afin que nos patrouilleurs soient en mesure d’intervenir. Si la problématique perdure, c’est là que notre escouade pourra communiquer avec le citoyen pour être capable d’avoir un suivi pour travailler la problématique à long terme afin que ça ne devienne pas récurrent , dit Jérôme Paquet.

Des endroits plus problématiques

Lors de la conférence de presse de jeudi, le capitaine Paquet a tenu à dire que c’est tout le territoire de Saguenay qui est visé par l’opération. Les arrondissements de Chicoutimi (50 %) et de Jonquière (32 %) représentent la plupart des signalements.

Il y a une problématique qui est vraiment présente sur le boulevard Talbot au niveau des courses de rue et des rassemblements dans les stationnements. Cela a fait en sorte que, dans les dernières années, nous avons travaillé précisément sur ce secteur-là. En 2021, nous avions 33 % des appels qui provenaient d’infractions sur le boulevard Talbot contre 22 % en 2022. Donc, on voit qu’on est dans le bon sens pour cette problématique-là , indique M. Paquet.

C’est durant l’été et le printemps que le nombre de signalements est le plus élevé.

Pour la suite des choses

L'opération Rapides et dangereux sera de retour cette année. Les policiers entendent s'adapter pour intervenir encore plus efficacement.

Si les gens sur Talbot s’en vont dans un autre secteur, on va recevoir des appels et ça nous oriente à ce moment-là , conclut Dominic Simard, de l'Unité de support opérationnel du SPS .

D'après un reportage de Louis Martineau