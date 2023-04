Une saison sous le signe de l’universalité à l’Orchestre métropolitain

Tout le monde doit pouvoir se reconnaître dans la musique. C’est ce que croit Yannick Nézet-Séguin, vedette québécoise de la musique classique et chef principal de l’Orchestre métropolitain (OM), qui déballe cette semaine une programmation 2023-2024 misant sur l’audace et la variété, sans toutefois mettre au placard l’accessibilité.

Conte, danse moderne, arts visuels, musique électronique, Passe-Partout... L’OM en aura beaucoup dans son assiette cette saison. Et il fera résonner sa musique dans les grandes salles (la Maison symphonique, la basilique Notre-Dame, la Salle Bourgie, le prestigieux Carnegie Hall à New York) autant que dans les églises et autres bijoux cachés de la métropole, lors de Conseil des Arts de Montréal en tournée.

L’Orchestre de Philadelphie, également sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, voyagera lui aussi le printemps prochain. Ses musiciens et musiciennes seront de passage à la Maison symphonique de Montréal le 19 avril 2024.

Pour moi, la musique est d’abord et avant tout universelle. Elle parle à chacun de nous. Et je suis profondément convaincu qu’en retour, tout le monde doit pouvoir s’y reconnaître , a déclaré Yannick Nézet-Séguin par communiqué.

En faisant une place à celles et ceux qui trop longtemps n’en ont pas eu, non seulement on trace les contours d’un nouveau chapitre de la musique classique, mais on rend possible une réelle communion avec le public.

L'OM offrira des concerts dans plusieurs salles de Montréal cette saison. Photo : Francois Goupil

Des contes et des classiques

Comme le veut la tradition, l’OM amorcera sa saison avec une œuvre autochtone qu'il présentera les 16 et 17 septembre à la Maison symphonique et à l’église Sainte-Suzanne. Il puisera dans les cahiers de la compositrice Cris Derksen, qui mêle racines cries, formation classique et musique électronique.

L’orchestre mettra de l’avant les visions du monde autochtones avec Airs de jeunesse : contes de la tortue, une soirée alliant héritage culturel autochtone et traditions musicales occidentales, le 11 février à la Maison symphonique. Cette offrande familiale s’ajoute au spectacle Passe-Partout symphonique, en décembre, qui donnera vie à l’emblématique émission pour enfants dans la même salle.

Parmi les incontournables du répertoire classique, l’OM présentera aussi la Symphonie no 2 de Sibelius, la Symphonie Léningrad de Chostakovitch, le Messie de Haendel, le Gloria de Poulenc et la Sixième symphonie de Mahler tout au long de ses rendez-vous d’automne.

Plusieurs solistes, comme le clarinettiste Andreas Ottensamer, seront à l’honneur cette saison. Ce dernier prêtera son instrument aux concerts De solo à maestro, présentés un peu partout à Montréal en octobre. Le violoniste franco-serbe Nemanja Radulović ainsi que les pianistes du Québec Bruce Liu et Élisabeth Pilon se grefferont aussi à l’OM en 2023-2024.

L'OM présentera aussi des incontournables du répertoire classique en 2023-2024. Photo : Radio-Canada / Francois Goupil

Le mélange des styles

L’orchestre montréalais a également l’ambition de s’associer à d’autres formes de création pour cette nouvelle saison, comme à l’art sur sable, qui accompagnera La petite sirène de Zemlinski à l’occasion du concert Pacte sur sable le 23 février.

Mentionnons aussi la Symphonie de cœurs, présentée en avril, une collaboration avec la chorégraphe Rhodnie Désir, la musicienne Jorane et l’Office national du film, notamment, pour une rencontre entre la musique, la danse et les arts numériques.

L’OM souhaite d’ailleurs faire une plus grande place aux femmes cette année : quatre cheffes invitées et cinq solistes féminines monteront sur scène durant de la saison normale.