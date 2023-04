Des événements violents sèment l’inquiétude à Calgary, le chef de police se veut rassurant

Le chef du Service de police de Calgary ( CPS ), Mark Neufeld, a confirmé en conférence de presse, jeudi, que ces événements n’ont pas de lien entre eux, et que les individus impliqués dans les fusillades se connaissaient et que les policiers les connaissaient aussi.

La ville de Calgary est sécuritaire , a affirmé Mark Neufeld lors de sa conférence sur les lieux mêmes de l’une des fusillades. Il a aussi précisé que le nombre de fusillades et de meurtres est en baisse par rapport à 2022, voulant rassurer la population.

Statistiquement, il n'y a pas de hausse importante du nombre de crimes, même pour les crimes violents , a-t-il dit.

« Ce que nous avons remarqué, c’est que plusieurs incidents sont survenus dans des espaces publics. Donc, ils ont davantage attiré l’attention et je crois que cela influence la perception que nous avons de la situation. » — Une citation de Mark Neufeld, chef du Service de police de Calgary

Plusieurs événements en 24 heures

Peu avant midi, le 12 avril, une bagarre a éclaté dans un autobus qui circulait près de la bibliothèque centrale de Calgary, en plein centre-ville, et des coups de feu ont été tirés à l’intérieur.

L’incident a fait un blessé grave, qui a été transporté à l’hôpital, où l’on craint pour sa vie. Deux personnes ont été arrêtées par les policiers, et un troisième suspect a fui les lieux.

L'événement est décevant, selon le surintendant du Service de police de Calgary, Cliff O’Brien, qui rappelle dans un communiqué de presse, publié peu après la fusillade, que le corps policier travaille d’arrache-pied pour sécuriser les espaces publics de la ville.

Tous ceux qui sont liés à cet événement irresponsable et méprisent la sécurité publique seront tenus pour responsables , précise Cliff O’Brien.

En fin de soirée, des coups de feu ont été signalés, et les policiers se sont rendus dans le stationnement d’une épicerie Safeway du quartier Kensington.

Le conducteur d’un VUS noir a contacté des pompiers à quelques kilomètres du lieu de la fusillade, de l’autre côté de la rivière, pour obtenir de l’aide pour son passager blessé par balle.

Ce dernier est mort sur place, malgré les efforts des premiers répondants, et le conducteur a pris la fuite.

Quant au corps retrouvé par les policiers dans une valise, Mark Neufeld n’a pas voulu donner plus d’information, disant attendre l'autopsie avant de tirer des conclusions autres que la nature criminelle de l’événement.

De nombreux projectiles ont atteint la façade d'une résidence située près du lieu de la fusillade survenue tard mercredi soir. Photo : Radio-Canada / Mark Matulis

Des événements imprévisibles et fréquents

La nature aléatoire de ces fusillades inquiète le professeur en justice criminelle de l’Université Mount Royal Doug King.

« Il y a de l'impulsivité, une incapacité de prédire comment les individus vont s’attaquer. Ce ne sont pas des incidents qui surviennent à un mois ou trois mois d'intervalle, on dirait qu’ils surviennent chaque semaine. » — Une citation de Doug King, professeur au département d'études de la justice de l'Université Mount Royal

Nous n’avons pas d’occasions d’intervenir [au préalable] , reconnaît le chef du CPS , Mark Neufeld, qui souligne aussi la frustration des policiers.

Il y a des conflits pour des raisons comme la rage au volant ou, ce matin, c’était à cause d’une musique trop forte dans les transports en commun. Cela vire en conflits qui impliquent des armes! [...] Nous aimerions prévenir ce genre d’événement, mais comment est-ce possible?

La police de Calgary précise que, en date du 12 avril, 28 fusillades sont survenues dans la métropole, soit une baisse de 42 % par rapport à l’an dernier, où 48 fusillades avaient été signalées à la même date.

Doug King croit qu’il faut se méfier des statistiques de début d’année, puisque le printemps et l’été sont habituellement les plus actifs sur le plan de la criminalité.

Mark Neufeld abonde dans le même sens, tout en précisant que la courbe statistique du nombre d’événements violents à Calgary demeure relativement plate .

Les Calgariens ont de plus en plus peur d’être victimes d’un crime , estime-t-il.

C’est lié aux problèmes que l’on voit autour de la sécurité dans les stations du transport en commun et ces fusillades, les médias nous en parlent, alors que la police ne communique pas l’information de façon efficace actuellement.

Doug King précise que, une fois que le sentiment de peur est établi dans une population, il est très difficile de le réduire.

Les résidents inquiets

Ian Cameron faisait ses courses au Safeway, mercredi soir, lorsque la fusillade s'est déclarée.

Selon ce qu’on lui a raconté, la fusillade est survenue entre deux véhicules, et beaucoup de coups de feu ont été tirés.

« Ce genre de chose survient beaucoup trop souvent dernièrement. Il faut faire quelque chose! » — Une citation de Ian Cameron

Jeudi matin, les traces de la fusillade étaient encore visibles à Kensington. Les passants pouvaient observer plusieurs trous de balle dans la façade d’un appartement situé en face de l’épicerie.

Normalement, les incidents que nous observons dans le quartier sont moins violents , précise Don Archibald, un résident des environs.

Celui-ci s’inquiète surtout de la présence accrue des itinérants et de la consommation de drogue à la station de train située à côté de l’épicerie. Chaque fois que l’on voit ce genre de choses, cela nous rend un peu plus nerveux, c’est certain.

Avec des informations d'Anne Levasseur et Marc-Antoine Leblanc