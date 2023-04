Quatre livres, quatre vins

Le Jugement de Paris

Gia Coppola Blanc 2019 , Code SAQ : 15085414, 36,00 $ Riesling 55 %, Pinot blanc 35 %, Muscat à petits grains 10 % Photo : Courtoisie / SAQ

En 1976, une dégustation à l’aveugle a opposé les vins américains aux grands crus français. Coup de théâtre : lors de cet événement nommé le Jugement de Paris, les bouteilles californiennes sont arrivées en première place. C’est ce que raconte dans son livre le journaliste George M. Taber qui a assisté à la dégustation.

Cette dégustation a inspiré des centaines de producteurs américains dont le célèbre réalisateur Francis Ford Coppola. Après avoir fondé plusieurs domaines, sa marque propose désormais une gamme en hommage à sa petite-fille Gia Coppola. Avec une image jeune et décontractée, son format festif d’un litre ainsi que son bouquet floral et fruité, ce blanc est idéal pour un apéro avec les voisins sur le patio.

Les gouttes de Dieu

Domaine de Mauperthuis Petit Chablis 2020, Code SAQ : 15074571, 24,95 $ Photo : Courtoisie /SAQ

La série japonaise Les Gouttes de Dieu a été publiée en 2004 et son impact a été immense dans le monde du vin. La quête des grands crus racontée dans les mangas a inspiré des milliers de jeunes d'Asie à suivre des formations de sommellerie. Parmi les régions viticoles présentées dans la série, Chablis, au nord de la Bourgogne, est incontournable.

Le domaine de Mauperthius se trouve à Préhy. Laurent et Marie-Noëlle Ternynck sont à la tête du vignoble de 14 hectares. Leur petit chablis sent bon les poires, la pomme et les fleurs blanches. La bouche est tendue et la finale saline évoque le terroir composé de coquillages sur lequel poussent les vignes. Un incontournable pour la saison du crabe.

Mille Vignes

Le Fraghe Brol Grande Montebaldo Bardolino 2020, Code SAQ : 13740577, 27,90$ Photo : Courtoisie / SAQ

Sorti en librairie il y a à peine quelques mois, le premier ouvrage de Pascaline Lepeltier était très attendu. Avec raison! La meilleure sommelière de France expose la naissance du vin, des premières vignes cultivées au Moyen-Orient jusqu’aux vignobles contemporains, dans un livre fouillé et détaillé. Mille vignes sera sans aucun doute une des références les plus citées pour les vingt prochaines années.

La sommelière, d’origine française, écrit abondamment sur le pays du vin, la France. Elle parle également, dans son ouvrage, de l’Italie et de la richesse de ses variétés de raisin. C’est le cas près du lac de Garde, en Vénétie. L’appellation Bardolino vinifie les mêmes variétés qu’à Valpolicella, soit le corniva et la rondinella. Entre les mains de la vigneronne Matilde Poggi, on obtient un rouge épicé, fruité et désaltérant.

Tequila Cocktails

Cherry River Silver, Code SAQ : 14954892, 39,75 $ Photo : Courtoisie /SAQ

L’alcool national du Mexique est en vogue, entre autres grâce à l’engouement pour le margarita. Le mixologue anglais Jesse Estes a fait de la tequila sa spécialité. Il a publié plusieurs livres sur le sujet dont le dernier, Tequila Cocktails, arrive ce mois-ci en librairie. Et pour élaborer les cocktails ensoleillés, la tequila de Cherry River est tout indiquée. La distillerie fondée par le chanteur Marc Dupré importe une tequila de la région de Jalisco au Mexique et la commercialise sous leur nom. Subtilement parfumée et douce en bouche, elle se marie à merveille au jus de lime pour élaborer le parfait margarita.