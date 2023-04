Le Cégep de Jonquière investit 600 000 $ pour une unité de production robotisée

Alors que les robots prennent de plus en plus de place dans les industries, le Cégep de Jonquière a investi 600 000 $ dans une unité de production robotisée.

Pour former des professionnels capables de mieux répondre aux nouvelles réalités du marché du travail, trois nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie viennent d'être installés.

L'idée en fait, c'est de bâtir une usine de 2030, pas de 2023, mais de 2030, donc on est vraiment avant-gardiste , a expliqué Aymen Sioud, directeur adjoint aux études Cégep de Jonquière.

Comme dans une usine, des pièces mécaniques sont conçues.

Le robot se déplace pour aller chercher une pièce et la place ensuite dans une machine à commande numérique.

Ainsi, pour créer une poignée de boîte à lunch, la machine travaille pendant 10 minutes.

La pièce sera ensuite scannée pour vérifier si tous les critères ont été atteints.

La cellule est conçue pour être capable de travailler la nuit, en ayant besoin de moins d'assistance. [...] En plus avec la pénurie de machinistes qu'il y a, on est capable de pallier ce problème-là, dans l'industrie , a mentionné François Fortier, coresponsable de la coordination départementale en génie mécanique.

La machine peut fabriquer une poignée de boîte à lunch en 10 minutes. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les étudiants en génie mécanique pourront donc développer de nouvelles compétences grâce à ces appareils, à compter de l'automne prochain. Les équipements sont actuellement programmés par les enseignants, mais ils pourraient l'être éventuellement par les étudiants en génie électrique.

C'est qu'ils vont être des locomotives dans l'entreprise, parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce ne sont pas toutes les entreprises qui vont avoir cet équipement-là. [...] On va sauter sur l'occasion pour qu'ils deviennent nos ambassadeurs , améliorer encore ce qui se passe dans l'industrie locale, a ajouté Aymen Sioud.

Les étudiants aussi sont bien heureux.

Quand on a su que la machine arrivait au début de l'année, on était tout excités. Et on avait tous hâte de l'essayer. C'est quelque chose de nouveau, c'est toujours plaisant , a raconté Charles Guimond, un étudiant en génie mécanique.

La programmation relève uniquement du personnel pour l’instant. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Ces nouveautés permettent ainsi de renforcer la méthode pédagogique d'apprentissage en milieu de travail (AMT) que le cégep privilégie depuis plusieurs années.

En fait, les étudiants, deux jours par semaine, ils se comportent comme s'ils étaient une usine. [Ce sont] des étudiants de première année, deuxième année et troisième année, ils travaillent ensemble , a précisé le directeur adjoint aux études.

Le département de génie mécanique du Cégep de Jonquière a bon espoir d'acquérir d’autres machines à commande numérique dès l’an prochain.

Leur nouveau robot pourrait d'ailleurs se connecter avec ces futurs équipements.

D’après un reportage de Laurie Gobeil