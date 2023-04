Un an à soutenir les patients atteints de COVID longue

Jusqu’à maintenant, après un peu plus d’un an de fonctionnement, 152 personnes ont cogné à la porte de la clinique spécialisée basée à Rimouski, qui offre aussi le service aux personnes atteintes de la maladie de Lyme.

Depuis un an, les services de soutien aux patients atteints de COVID longue se déploient graduellement.

Huit Gaspésiens comptent parmi les personnes qui ont eu recours aux services de la clinique. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent travaille de concert avec celui de la Gaspésie pour assurer la promotion des services auprès de la clientèle gaspésienne.

Entre 10 % et 20 % des personnes infectées par la COVID ont des symptômes persistants qui s’étendent au-delà de 12 semaines après l’infection.

La directrice des programmes en déficience du CISSS du Bas-Saint-Laurent et répondante de la clinique satellite de COVID longue, Caroline Gadoury, explique que les patients sont d’abord dirigés vers la clinique par un médecin de famille.

La clinique va ensuite leur offrir un accompagnement et du soutien. Il faut savoir que la COVID longue n’est pas quelque chose qui se guérit , relève Caroline Gadoury.

« Il n’y a pas une pilule miracle qui guérit la COVID longue ou un traitement qui va tout régler. » — Une citation de Caroline Gadoury, directrice des programmes en déficience du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Quatre spécialistes, une infirmière, un ergothérapeute, un physiothérapeute et une travailleuse sociale, vont aider les patients. Deux médecins-conseils seront aussi disponibles au besoin. On est beaucoup dans l’autogestion des symptômes, explique la responsable, on fait des rencontres de groupe, pour des gens âgés, il y a des interventions individuelles, mais c’est beaucoup en lien avec l’apprentissage de la gestion des symptômes persistants.

Cette prise en charge des symptômes par les patients leur permet d’apprendre à vivre avec la maladie. Ça s’estompe pour plusieurs avec l’apprentissage de cette autogestion des symptômes, il y a quand même de belles améliorations qui sont notées par plusieurs usagers , commente Mme Gadoury.

Les services et l’aide sont adaptés aux besoins de chacun.

Selon la gestionnaire, 90 % des rencontres se font en mode virtuel. Seulement 10 % des patients sont rencontrés sur place.

L’usage du mode virtuel permet aussi à la clinique de recourir à des services plus spécialisés, notamment sur le plan pulmonaire. Si, dans l’Est-du-Québec, on n’a pas toutes les ressources requises pour pouvoir répondre, il y a des besoins vraiment très spécialisés, la personne peut être orientée vers ces services, puis on va les accompagner là-dedans.

Le travail des cliniques spécialisées permet aussi de développer une approche de soins pour la COVID de longue durée, souligne la porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Caroline Gadoury est la répondante au CISSS du Bas-Saint-Laurent pour la clinique destinée aux patients atteints de la COVID longue ou de la maladie de Lyme. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Mme Gadoury mentionne que les stratégies courantes de réadaptation, comme pousser l’usager à en faire un peu plus chaque jour, s’appliquent mal à la COVID longue. C’est tout à fait le contraire, dit-elle; ce qu’on dit aux gens, c’est qu’il ne faut pas pousser au maximum, il faut trouver où est la limite avant que ça déclenche la fatigue extrême ou différents symptômes.

La clinique soutient aussi des malades qui ont de la difficulté à faire valoir leur état auprès des employeurs ou des assureurs.

Comme c’est une maladie qui est peu connue, la clinique offre aussi de l’accompagnement pour les médecins, fait valoir Caroline Gadoury. Il y a des projets de recherche pour justement identifier des éléments sur lesquels on peut travailler davantage pour diminuer ces symptômes. On met en commun les expertises. S’il y a des nouveautés qui sortent en termes de traitement ou de gestion des symptômes, on y a accès rapidement.