Le long parcours de Néo-Brunswickois pour accéder à la stimulation cérébrale profonde

Mais il y a une lueur d’espoir pour cette femme de Pointe-Canot, dans la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick. Elle subira le 21 avril une délicate intervention chirurgicale au cerveau, la stimulation cérébrale profonde, pour calmer les symptômes de tremblement du parkinson.

Angélina Lanteigne peine à effectuer des tâches quotidiennes, comme plier du linge. Elle reçoit l'aide de sa fille Sonia Duguay. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Mais l'accès à la stimulation cérébrale profonde est difficile. Il y a aussi la distance pour consulter les spécialistes, la longue liste d’attente et le manque de neurologues.

Une lutte de tous les jours

Angélina Lanteigne tient le coup depuis que le diagnostic est tombé. Elle venait d’avoir 50 ans.

Cette ancienne travailleuse d’usine lutte constamment contre les tremblements. Ses jambes en particulier n'ont pas de repos. C’est parfois décourageant.

« Ah, c'est très, très fatigant. Des fois, je suis vraiment à terre. Des journées, je ne peux pas marcher à cause du mal dans les jambes. » — Une citation de Angélina Lanteigne

Mme Lanteigne est en visite chez sa fille, Sonia Duguay, à Moncton. Elle y trouve un moment de réconfort.

Elle a dit que ça ne la dérange pas, mais moi je n’aime pas ça quand le monde regarde ma mère comme ça. Tu vois le jugement dans les yeux aussi. Ce n'est pas plaisant , a remarqué sa fille.

Une intervention efficace, mais méconnue

Mais l’espoir est là. À 67 ans, elle va subir une délicate intervention chirurgicale à la tête, la stimulation cérébrale profonde, le 21 avril à Halifax. On va lui insérer deux électrodes dans le cerveau connectées à un moniteur.

Cette opération existe depuis une trentaine d’années, mais elle est encore méconnue. Elle n’est pas non plus adaptée à tous les malades et elle ne remplace pas la médication.

Le présentateur de CBC News au Nouveau-Brunswick, Harry Forestell, l’a subie il y a quelques mois, huit ans après avoir reçu son diagnostic.

Il a diffusé une vidéo et un reportage cet hiver où il raconte son histoire en montrant les effets impressionnants du moniteur et des électrodes.

Selon Parkinson Canada, cette maladie touche plus de 100 000 personnes au pays et le nombre de cas est à la hausse.

Harry Forestell a repris l'animation en février. La stimulation cérébrale profonde fonctionne très bien dans son cas. Il peut marcher avec aplomb, monter les escaliers avec aisance et s'exprimer à nouveau plus facilement.

Il sait que la chirurgie ne va pas le guérir et que la maladie va continuer de progresser. La stimulation cérébrale profonde aide surtout à réduire les effets désagréables du parkinson.

« J'aime mon travail et si je peux continuer pendant un an ou deux et même plus, ce sera un cadeau. » — Une citation de Harry Forestell, animateur de l'émission CBC New Brunswick News at 6

Plus de 100 000 personnes souffrent de la maladie de Parkinson au pays. Chaque année, 13 000 personnes en reçoivent le diagnostic.

La distance reste un obstacle

Avant son opération, Angélina Lanteigne doit voyager de la Péninsule acadienne à Halifax.

Angélina Lanteigne rencontre le Dr Lutz Weise, neurochirurgien, à Halifax. Photo : Radio-Canada

Son conjoint, Rhéal Duguay, se surprend à calculer les voyages depuis 17 ans.

« Ah mon Dieu. Quatre ans là-bas à deux fois, ça fait huit… 16… 32. Une cinquantaine de voyages partout, en tout et pour tout. » — Une citation de Rhéal Duguay, conjoint d'Angélina Lanteigne

Une cinquantaine de voyages à Montréal, Moncton, Saint-Jean, Bathurst. Et beaucoup de dépenses.

C'est l'essence. On a été obligés de prendre des motels, des repas… , poursuit-il.

S’armer de patience

Le docteur Lutz Weise explique à la famille comment va se dérouler l'intervention. Et les risques qui y sont associés.

Dans une salle de chirurgie, il montre où il installe les électrodes dans le cerveau de sa patiente.

Le Dr Lutz Weise explique comment il utilisera la stimulation cérébrale profonde dans le cas d'Angélina Lanteigne. Photo : Radio-Canada

La plupart des patients sont très, très contents des résultats , affirme-t-il.

Mais il faut s'armer de patience pour y arriver, reconnaît le neurochirurgien. Il manque de neurologues et la liste d'attente pour cette opération est longue, soit plus de deux ans à l'hôpital d'Halifax.

Oui, c'est un défi. C'est une difficulté, une attente et il faut être très patient. Nous, on fait deux cas par mois et on essaye de monter à trois , révèle le neurochirurgien.

En parler à son médecin

Selon la fille de d'Angélina Lanteigne, l'intervention chirurgicale n'est pas assez connue, même si elle existe depuis 30 ans.

Je pense que l'opération n'est pas assez poussée. Le monde ne la connaît pas assez , juge Sonia Duguay.

Aucun médecin ou spécialiste n'en avait parlé à la famille avant plusieurs années.

Comment cela se fait-il que les médecins ne nous parlaient pas de la chirurgie jusqu'à ce que celui de Bathurst nous en parle? Auparavant, on n'avait pas du tout entendu parler de l'opération. C'est seulement des médicaments , déplore le conjoint d’Angélina Lanteigne, Rhéal Duguay.

D’après le reportage de Michèle Brideau