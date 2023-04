Rencontre du G7 des ministres du climat au Japon, Guilbeault « veut voir de l’ambition »

Du 15 au 16 avril, les ministres du Climat et de l'Énergie se réuniront à Sapporo, au Japon. Ce sera la première rencontre internationale post-COP15. Énergie, lutte contre les changements climatiques et protection de la nature seront au cœur des discussions de ce sommet. Cette rencontre devrait également donner le ton pour le reste des grands rendez-vous de l'année, entre autres le G20 et la COP28.

« C’est une chose d’avoir des objectifs, mais il faut être capable de les mettre en œuvre. Et je pense que cette rencontre-là va être l’occasion de pouvoir échanger sur nos meilleures pratiques, d’apprendre et d'avancer. » — Une citation de Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

Le ministre canadien part en Asie convaincu de s’entendre sur un communiqué final avec les six autres ministres du G7 et d’envoyer un message clair au reste du monde. Moi, je veux voir de l’ambition! lance le ministre Steven Guilbeault à la veille de son départ pour le Japon.

Selon lui, il sera surtout question d’investissements substantiels dans les technologies propres, les énergies renouvelables et le transport collectif.

Mais déjà, le bruit court que les discussions pourraient être ardues. D’un côté, les États-Unis tenteraient d’affaiblir l’engagement du G7 de l’an dernier concernant la suppression progressive des subventions aux énergies fossiles d’ici 2025. Alors que l’Allemagne et le Canada poussent dans l’autre sens.

Le Canada s’est d’ailleurs engagé à éliminer toutes subventions inefficaces au secteur des énergies fossiles d’ici la fin de 2023. Le ministre Guilbeault affirme que le Canada fait mieux que ses homologues du G7 sur cette question.

Cinquante nuances de vert

L’autre défi : trouver un terrain d’entente avec le Japon qui assure la présidence du G7 et qui tente de mettre de l’avant son plan vert , le plan GX. Un plan assorti d’une enveloppe de plus de 1000 milliards de dollars américains de fonds publics et privés dédiés, entre autres, à assurer sa sécurité énergétique intérieure.

Un plan aux cinquante nuances de vert qui fait l’objet de critiques acerbes de la part de plusieurs environnementalistes et experts. On lui reproche notamment de faire la promotion de solutions qui utilisent des combustibles fossiles, comme le gaz naturel liquéfié, la production d’hydrogène et la combustion d'ammoniac dans les centrales électriques au charbon.

« Le Japon ne se soucie pas de l’urgence climatique. Sa priorité pour le G7 est motivée par ses propres intérêts. Le Japon veut inclure dans le texte le plan GX pour pouvoir en faire la promotion à l’extérieur du Japon. Il est important que les autres pays du G7 s’unissent et repoussent cette tentative. » — Une citation de Kimiko Hirata, directrice exécutive et fondatrice de Climate Integrate

De leur côté, les pays de l’Union européenne, dont les cœurs battent maintenant à l'unisson concernant le souhait du retrait des énergies fossiles, pourraient mettre de la pression pour que les pays du G7 l'inscrivent dans un texte final. Selon nos informations, le Canada ne devrait pas s’y opposer.

Rappelons qu’après plusieurs jours de tergiversations sur la question lors de la dernière COP sur le climat à Charm el-Cheikh, en Égypte, le Canada a finalement confirmé, à la toute fin de la conférence, qu’il ne se serait pas opposé à un texte final qui mentionne le retrait graduel des énergies fossiles.

Cette rencontre du G7 est particulièrement importante, selon Kimiko Hirata, directrice exécutive et fondatrice de Climate Integrate. C’est la première rencontre depuis la publication du rapport de synthèse du GIEC qui est très alarmant, et les pays membres du G7 doivent se positionner sur le retrait des énergies fossiles pour donner le ton et montrer l'exemple, affirme-t-elle.

Capture et stockage du carbone

À ce sommet, les pays tenteront aussi de s’entendre sur le rôle de la capture et du stockage du carbone comme outil de décarbonation. Certains souhaitent que l’on reconnaisse avant tout que la priorité doit être la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon des experts, le Canada serait opposé à un langage qui parlerait des risques liés à ces technologies.

D’ailleurs, dans le dernier budget fédéral, d’importantes sommes ont été allouées au déploiement de ces technologies. Marc-André Viau d’Équiterre rappelle que le GIEC parle de la capture et du stockage de carbone comme solution de dernier recours pour atteindre la carboneutralité et non pas comme une solution miracle au même titre que celles qui ont fait leurs preuves.

Et il croit qu’il est temps de mettre nos ressources sur les secteurs d'avenir et de planifier une transition juste hors des énergies fossiles qui n'en font certes pas partie.

« Le Canada a l'occasion de tirer le G7 vers le haut plutôt que vers le bas en matière de transition énergétique. Il est impératif d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables de façon à être moins dépendant de la géopolitique du pétrole et des conséquences économiques qui s'y rattachent. » — Une citation de Marc-André Viau, Équiterre

Malgré ces divergences d’opinions, le ministre Steven Guilbeault reste convaincu que ses partenaires et lui trouveront un terrain d’entente pour faire front commun en vue de la prochaine COP sur le climat qui se déroulera en décembre aux Émirats arabes unis.

Le leadership du G7 est essentiel, selon Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace. Selon lui, le G7 doit définir une voie permettant d’éliminer progressivement tous les combustibles fossiles et de maintenir l’objectif de 1,5 degré Celsius à portée de main lors de la COP28 qui se tiendra à Dubaï décembre.

« Nous avons besoin d'un engagement pour une élimination progressive, sans réserve, équitable et accélérée de tous les combustibles fossiles – charbon, pétrole et gaz – et pas de nouveaux développements. » — Une citation de Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie Greenpeace

Une COP climat qui pourrait être pleine de rebondissements, alors que son président, le ministre émirati de l’Industrie Sultan Ahmed Al Jaber, est aussi président-directeur général d’une des plus grandes compagnies pétrolières du monde.