Shippagan, la plus jolie ville côtière du N.-B., selon un magazine web canadien

Le magazine The Travel, qui se veut un guide de voyage de destinations à découvrir à travers le monde, a mis cette municipalité de la Péninsule acadienne en tête de son palmarès des plus jolies villes côtières du Nouveau-Brunswick.

La capitale de la pêche commerciale arrive bonne première de la liste devant des villes comme Dalhousie, Bouctouche et Shediac.

L'affiche Shippagan devant quelques bateaux. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Le maire de Shippagan, Kassim Doumbia, se réjouit de cette distinction.

Ça prouve que tout le travail qui a été fait au cours des dernières années porte ses fruits , dit-il.

Parmi les choses à découvrir à Shippagan qui sont soulignées dans l’article, on note le Festival des pêches et de l'aquaculture du Nouveau-Brunswick en été et le Carnaval de glace en hiver. La possibilité d’y pratiquer des sports nautiques et le sentier de la Véloroute sont aussi mentionnés, de même que la cuisine typiquement acadienne qu'offrent certains restaurants de la ville et que l’on considère comme étant délicieuse.

L'Aquarium et centre marin du Nouveau-Brunswick à Shippagan. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Nous avons tellement de choses à offrir aux visiteurs. Il y a notre sentier de bois qui longe le littoral. On peut y apprécier ce que j’appelle notre galerie à ciel ouvert avec des œuvres qui représente bien des éléments de la région , rappelle le maire Doumbia.

Découvrir Shippagan et y rester

Originaire de Dégelis dans le Témiscouata au Québec, Armand Caron a choisi Shippagan comme ville d’adoption il y a cinquante ans.

À mon arrivée, le visage de la ville était essentiellement industriel avec l'industrie des pêches qui était dominante et plusieurs usines de transformation des produits marins , avoue-t-il.

Armand Caron, conseiller municipal à la ville de Shippagan. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

La revitalisation du littoral au cours des dernières années a changé en mieux la physionomie de la ville, selon Armand Caron. Certaines installations mises en place par la municipalité au cours de la dernière décennie contribuent également au cachet touristique de la ville.

On dirait que les gens étaient trop près de l’eau et ne la voyaient plus. C’est au fil des ans que les gens ont redécouvert la beauté du littoral.

Quelques bateaux au quai de Shippagan. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Armand Caron souligne que certains sites sont devenus des incontournables.

On a l’Aquarium du Nouveau-Brunswick qui est devenu une icône touristique. Il y a aussi le Centre de services maritimes où reposent les bateaux de pêche en cale sèche en dehors de la saison. C’est impressionnant et c’est devenu un lieu que les touristes aiment photographier , dit-il.

Une ville davantage multiculturelle

Armand Caron a été vice-recteur du Campus de Shippagan de l’Université de Moncton de 1990 à 2005. Il a pu constater que la clientèle étudiante de plus en plus multiethnique a contribué à ouvrir la ville sur le monde.

Lorsque j’étais vice-recteur, on pouvait compter sur quelques doigts le nombre d’étudiants internationaux. Maintenant, c’est devenu un segment important de notre population étudiante. Ça a transformé le visage culturel de notre communauté , affirme-t-il.

Selon le magazine The Travel, la meilleure période pour visiter Shippagan serait de juin à septembre.