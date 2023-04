La future prison de Fredericton coûtera 30 % de plus qu’annoncé en 2021

Le ministre Kris Austin tient à construire la prison même si les coûts sont beaucoup plus élevés que prévu.

En décembre 2021, le gouvernement évaluait que la construction de la future prison, à Fredericton, coûterait 32 millions $. Un an plus tard, en décembre 2022, le nouveau ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, reconnaissait que la prison coûterait plus cher que prévu. Mais il refusait de révéler la nouvelle évaluation des coûts.

Interrogé dans le cadre du Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires, le ministre Austin a finalement annoncé que la prison devrait coûter 42 millions $, soit 30 % de plus qu'annoncé il y a un an à peine.

Le prix de l'acier augmente, le ciment, la main-d'œuvre, tout, tout cela fait partie des coûts inflationnistes , a expliqué le ministre Austin.

La construction pourrait commencer cet été, a dit le ministre. D’ici à ce que les travaux soient complétés, il est fort probable que les coûts soient encore réévalués à la hausse.

Mais cette hausse des coûts n’arrêtera pas le gouvernement conservateur. Si cela change, nous allons le faire. Nous avons besoin de la prison , a martelé Kris Austin.

Le député libéral de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Jacques LeBlanc, déplore l'augmentation des coûts prévus pour la nouvelle prison. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le député libéral de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Jacques LeBlanc, estime que le dépassement des coûts annoncé est exorbitant . Ça me remet à poser des questions sur le vrai prix [...], et le projet n’a pas débuté, donc je me pose de sérieuses questions, il va encore y avoir des coûts à la hausse.

Le gouvernement remet des documents à l’ombudsman

Critiqué depuis des mois pour refuser de rendre publics les documents sur lesquels s’est basé le gouvernement pour décider de construire une prison, le ministre Kris Austin répète que toute l’information est disponible. Il s’agit d’informations sur l’augmentation de la criminalité ainsi que sur le nombre de plus en plus élevé de détenus dans les prisons de la province.

L’an dernier, CBC a demandé, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, tous les documents qui ont servi à prendre une décision dans ce dossier. Le ministère de la Sécurité publique a refusé de fournir les documents, en prétextant qu’ils étaient confidentiels, puisqu’ils avaient été soumis au Conseil des ministres.

Marie-France Pelletier est l'ombudsman du Nouveau-Brunswick. Photo : Gracieuseté

Le gouvernement a aussi refusé de fournir ces documents à l’ombudsman, Marie-France Pelletier, qui répond aux plaintes liées à la Loi sur l’accès à l’information.

Mais finalement, les conservateurs ont décidé de fournir ces documents à l’ombudsman. C'est exceptionnel, les notes de service au conseil exécutif ne sont pas quelque chose de public, c'est bien connu , a tenu à préciser Kris Austin.

Le ministre dit avoir changé d’idée sur cette question, avec l’accord du premier ministre Blaine Higgs. Il y a un manque de transparence perçu, et nous ne voulons pas cela, nous voulons nous assurer que les gens savent que nous sommes francs , dit-il.

Selon Austin, les documents en question ne donnent pas plus d’informations que ce qui a été rendu public jusqu’ici. Ce que la note au Cabinet va donner, c'est essentiellement la même chose résumée sous une forme différente [...], il n'y a pas d'informations supplémentaires , assure-t-il.

La députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, demande au gouvernement de fournir toute l'information justifiant la construction d'une nouvelle prison. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, va certes attendre la décision de l’ombudsman. La position de l’ombud est très importante, et j’ai confiance que elle va faire ce qu’elle a besoin de faire.

Mais Megan Mitton voudrait que le ministre soit plus transparent. J’aimerais avoir plus d’information du ministre, j’ai demandé plusieurs fois, est-ce qu’il peut présenter toute l’information qu’ils ont utilisée pour prendre cette décision, pour dépenser beaucoup d’argent.