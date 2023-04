Un programme à Port-Cartier pour que les jeunes de la DPJ demeurent dans leur famille

Un programme pour éviter qu’un enfant soit retiré de sa famille et placé en DPJ, grâce au soutien de la communauté, va être implanté dans le secteur de Port-Cartier.

Intitulé Ma famille, ma communauté, le programme fait l’objet d’un projet pilote à Port-Cartier depuis 2021.

La ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain et le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, en ont fait l’annonce jeudi après-midi à Port-Cartier.

Plusieurs personnes, dont le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant et la PDG du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin, étaient au rendez-vous pour cette annonce. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Ce projet vise à éviter le placement d’un enfant ou d’un adolescent dans une ressource d’hébergement , peut-on lire dans un communiqué de Québec.

L’objectif du programme est notamment d’aider les familles à identifier des ressources, comme un voisin, un enseignant ou un intervenant d'un organisme communautaire dans le but de les aider lorsqu'un besoin est manifesté.

Il permet aussi aux organismes communautaires d’assister aux rencontres entre les familles et la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Une pratique qui peut faire une grande différence, selon la directrice de la maison de la famille de Port-Cartier, Roxanne Plante-Deschênes.

Roxanne Plante-Deschênes est la directrice de la maison de la famille de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Comme l’explique Mme Plante-Deschênes, quand on participe aux tables de concertation, la DPJ est déjà dans la vie de la famille . Généralement, à ce stade, des discussions sont en cours à savoir si l’enfant est laissé dans sa famille ou s’il sera transféré en famille d’accueil, et c’est là que nous on arrive, les organismes autour .

Grâce à ce programme, un agent de liaison est ainsi appelé à mobiliser l’ensemble des partenaires dans le but de préserver la place de l’enfant auprès de sa cellule familiale. La démarche se déroule dans la confidentialité et avec l’accord préalable des parents.

Une collaboration qui, d’après Roxanne Plante-Deschênes, a aussi des répercussions positives sur les jeunes touchés par la démarche. Si l’enfant se fait enlever de sa famille, il perd tous ses repères .

D’autant plus que, d’après elle, la pénurie de familles d’accueil dans la région accentue l'importance de tout faire afin que les enfants demeurent dans leur propre cellule familiale.

« Si on enlève l'enfant de sa famille et qu'on doit l'envoyer par exemple à Québec, qui est à sept heures de route, l'enfant peut vraiment être déstabilisé. » — Une citation de Roxanne Plante-Deschênes, directrice de la maison de la famille de Port-Cartier

Jusqu’à maintenant, la majorité des rencontres à Port-Cartier entre les familles et la DPJ ont mené à éviter un placement en famille d’accueil, selon la coordonnatrice régionale du programme au CISSS nord-côtier, Sonia Bouchard.

Déploiement ailleurs sur la Côte-Nord

Alors qu’à Sept-Îles un projet pilote est aussi en cours depuis février dernier, le CISSS de la Côte-Nord souhaite que davantage de secteurs de la région emboîtent le pas.

Dans les cinq prochaines années, on veut être partout sur le territoire et déployer le programme dans toutes les communautés. Le jeune doit rester avec ses amis, son école et ses enseignants , lance la PDG du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin.

Manon Asselin est la PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le programme est en cours d'implantation dans 14 régions du Québec. Au total, trois millions de dollars annuellement seront attribués au programme à l'échelle de la province.