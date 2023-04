L’usure d’un mécanisme a entraîné la chute d’une télécabine, conclut la CNESST

Des rapports de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) jettent un nouvel éclairage sur les circonstances de l’incident. Alors que les propriétaires de la montagne ont conclu à l’erreur humaine, l’enquête de la CNESST révèle plutôt que des problèmes techniques et une formation déficiente des mécaniciens étaient en cause.

Pince mal fermée

Le matin du 10 décembre 2022, l’inspection quotidienne de l’Étoile filante débute à 6 h 30 comme à l’habitude. Un opérateur remarque rapidement que la télécabine 92 fait un bruit suspect lorsqu’elle entre en gare , peut-on lire dans un rapport daté du 26 janvier.

Un employé procède à l’inspection des portes coulissantes, puisque c’est de là que provient habituellement le bruit. Il inspecte ensuite la poulie de tension de la télécabine. Ne notant rien d’anormal, il donne l’autorisation à l’opérateur de remettre la remontée en fonction.

L’inspection mécanique se termine à 7 h 30. Des travailleurs prennent place à bord d’une télécabine pour se rendre au sommet.

Quelques minutes plus tard, la remontée s’arrête brusquement. L’ordinateur de bord a déclenché un arrêt d’urgence. Un code d’erreur s’affiche sur un écran : Geometric test gauge forward .

Un mécanicien remarque que c’est la télécabine 92 qui a déclenché l’arrêt du système. Elle se situe à six mètres en aval de la sortie de la gare motrice.

Le mécanicien effectue une inspection visuelle. Il remarque que le bras de tension qui retient la télécabine au câble est en position ouverte , à 45 degrés, ce qui indique que la pince est fermée sur le câble. À nouveau, l’employé ne remarque rien d’anormal, et l’opérateur remet le système en marche.

À peine dix minutes plus tard, un nouvel arrêt d’urgence survient. Deux employés se dirigent vers les pylônes 23 et 24, où le problème est signalé. C’est à ce moment qu’ils constatent que la télécabine 92 est au sol.

Un ruban de sécurité a été installé pour bloquer l'accès aux télécabines. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Citant un rapport d’incident commandé par le propriétaire, Resorts of the Canadian Rockies (RCR), la CNESST conclut que la pince de la télécabine 92 est bel et bien demeurée ouverte après son passage dans les deux mécanismes de fermeture. Ce rapport est entre les mains de l’employeur, qui le juge confidentiel.

« Dans le premier mécanisme de fermeture, le diamètre réduit de la poulie du bras de tension de la pince diminue la surface de contact avec les rails de fermeture. Le second mécanisme [...] ne fonctionne pas à cause de ses paramètres d’ajustement et de son usure. » — Une citation de Extrait du rapport de la CNESST

Confusion autour du code d’erreur

Selon les témoignages des mécaniciens recueillis par la CNESST , le code d’erreur Geometric test gauge forward ne s’était jamais affiché auparavant sur l’Étoile filante. Les employés avaient été avisés, au cours de l’année précédente, que ce code ne désignait pas la bonne faute. Toutefois, les intervenants rencontrés par la CNESST ne s’entendaient pas sur sa signification.

Le rapport commandé par les propriétaires conclut finalement que l’ordinateur aurait plutôt dû indiquer un autre code d'erreur, indiquant qu'une pince était demeurée ouverte.

Formation déficiente, manuel en anglais

L’inspectrice de la CNESST , Véronique Dansereau, a conclu que les méthodes de travail étaient déficientes et que l’employeur ne formait pas adéquatement ses travailleurs. Résultat : ceux-ci n’avaient pas les connaissances requises pour accomplir leur travail de façon sécuritaire .

« L’organisation du travail et les méthodes et techniques pour l’accomplir ne sont pas sécuritaires et portent atteinte à la santé des travailleurs et des usagers. » — Une citation de Extrait du rapport d’enquête

Plusieurs connaissances sont transmises oralement. Les formations avec le fabricant de la remontée mécanique, Doppelmayr, sont rares. De plus, le manuel d’instruction du fabricant est rarement consulté . Il est aussi entièrement rédigé en anglais. Plusieurs employés ont une connaissance limitée de la langue de Shakespeare et affirment ne pas être en mesure de lire le manuel d’instruction ou les codes affichés sur l’ordinateur de bord .

« Il n’y a pas de procédures écrites formelles, facilement accessibles et en français, pour chacun des codes d’erreurs/fautes critiques pouvant avoir un impact sur la sécurité des usagers de la remontée mécanique. » — Une citation de -Extrait du rapport d’enquête

Maxime Cretin est directeur général et vice-président de la région de l’Est chez Resorts of the Canadian Rockies Photo : Radio-Canada

Pas les bonnes causes, dit RCR

Les facteurs mis en cause par la CNESST ne sont pas ceux qui ont mené à la chute de la télécabine, martèle le représentant de Resorts of the Canadian Rockies, Maxime Cretin.

En février, il avait indiqué à Radio-Canada qu'à la lumière du rapport indépendant commandé par le Mont-Sainte-Anne, ni les composantes mécaniques ou électriques de la remontée, ni son plan d’entretien ni les composantes de la cabine en question n’en sont la cause . Il maintient sa version des faits.

J'ai pas de commentaire sur le rapport de la CNESST , dit-il. On a un rapport qui a été transmis aux autorités, dont la CNESST fait partie, qui est très bien fait par des experts indépendants.

Correctifs apportés

À la demande de la CNESST , la station de ski a apporté plusieurs améliorations aux méthodes de travail de ses mécaniciens. Une procédure de double vérification a été mise en place. Ce processus prévoit que lorsqu’une faute critique survient, un premier intervenant effectue des travaux de réparation. Un deuxième intervenant effectue ensuite une révision des travaux selon les manuels d’opération du manufacturier.

L’employeur a également mis à la disposition des travailleurs un manuel d’instruction traduit en français, ainsi que des fiches d’identification des fautes critiques pouvant survenir ainsi que les procédures à suivre le cas échéant.

Les employés ont suivi plusieurs formations. L’employeur a aussi fait en sorte qu’un mécanicien certifié est toujours considéré sur appel s’il n’est pas présent sur la montagne.

La mise en place de ces améliorations a été longue. Ce n’est que le 24 mars que la CNESST a jugé que les correctifs apportés étaient suffisants pour autoriser à nouveau l'utilisation de l’Étoile filante avec des passagers à bord.

Avec les informations de Marika Wheeler