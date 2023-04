L’heure du conte drag, nouvelle cible de la complosphère québécoise

Ce mouvement s'inscrit dans une contestation plus large des activités mettant en scène des drag queens. Plus de 140 événements  (Nouvelle fenêtre) contre les drag queens, dont certains ont donné lieu à des actes de violence, ont été organisés chez nos voisins du sud en 2022.

Au Tennessee, cette mobilisation a culminé avec l’adoption d’un projet de loi criminalisant les événements mettant en scène des drag queens qui se déroulent dans des lieux publics ou à proximité des enfants. Et d’autres États américains pourraient emboîter le pas : au moins 32 projets de loi visant les performances drag ont été déposés aux États-Unis depuis le début de l’année.

Assurément, il y a une forte influence des États-Unis sur ce qu'on voit ici , analyse le cotitulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent (UNESCO-PREV), David Morin. On l'a vu pendant la pandémie, on l'a vu avec la montée de l'extrême droite et avec la structuration de médias alternatifs. C’est très clair que les leaders conspirationnistes d’ici regardent ce qui se passe aux États-Unis et que l'actualité américaine s'invite régulièrement dans notre actualité.

Des allures de manifestation anti-mesures

Des drapeaux dénonçant la théorie du complot du « Great Reset », des tuques anti-passeport vaccinal, et le militant antivaccin François Amalega qui s’adresse à une foule avec un mégaphone : le 2 avril, la manifestation contre l’heure du conte de la drag queen Barbada avait des allures de rassemblements contre les mesures sanitaires tenus au Québec lors de la pandémie.

On est le même monde , a d’ailleurs affirmé un manifestant rencontré sur place, dans les rues de la ville de Sainte-Catherine, lorsqu’on lui a demandé d’expliquer le lien entre les mesures sanitaires et les heures du conte drag. Tout ça fait partie du même agenda de contrôle , a ajouté l’homme qui ne voulait pas s’identifier.

François Amalega (centre) a cumulé 98 000 $ d’amendes pour violations des règles sanitaires lors de la pandémie. Photo : Radio-Canada

La plupart des manifestants avec qui nous avons échangé se sont limités à exprimer leur inconfort avec la lecture de contes par des drag queens. Ils craignent que celles-ci mettent toutes sortes d’idées dans la tête des enfants , comme l’expliquait un manifestant qui s’est identifié comme M. Langlois. La place des drag queens, c’est dans les cabarets, pas dans les bibliothèques , a-t-il dit.

Il n’en demeure pas moins que de nombreuses figures identifiées comme des leaders conspirationnistes  (Nouvelle fenêtre) au Québec par la Chaire UNESCO-PREV s’en prennent aux drag queens depuis plusieurs semaines sur leurs plateformes en ligne. C’est notamment le cas de François Amalega, qui s’est entre autres fait connaître pour avoir cumulé 98 000 $ d’amendes pour violations des règles sanitaires lors de la pandémie.

Au moins quatre de ces leaders étaient présents à la manifestation du 2 avril. Celle-ci a d’ailleurs été organisée par Mobilisation Montréal , qui a aussi coorganisé des manifestations contre les mesures sanitaires, la vaccination des enfants, le gouvernement du Québec et les médias menteurs en 2021 et en 2022.

On a vu la structuration dans les dernières années d'un écosystème de droite réactionnaire qui a réussi à capitaliser sur la période pandémique, sur les craintes des gens, sur des mesures parfois contestables de manière légitime et sur des contraintes instaurées par les gouvernements pour finalement être capables de faire passer leurs discours et d'avoir beaucoup d'écoute , observe David Morin.

« Il y a ici une hybridation des idéologies. Il faut arrêter de les regarder en silo comme si on avait des mouvements clairs. Ce sont des gens qui vont basculer d'une idéologie à l'autre en fonction de l'actualité. » — Une citation de David Morin, cotitulaire de la Chaire UNESCO-PREV

Selon le chercheur au Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR), Frédérick Nadeau, cet écosystème regroupe entre autres la droite identitaire, l’extrême droite, des militants anti-vaccins et des conservateurs qui ne sont pas extrémistes ni nécessairement radicaux, mais qui ont des tendances un peu plus religieuses .

Il y a eu un recadrage de ces discours-là qui était davantage anti-État et anti-institutions autour de la théorie du complot que la pandémie aurait été orchestrée par une élite qui travaille dans l'ombre et qui tire les ficelles du politique pour instaurer une espèce de dictature mondiale, notamment en se servant de la culture populaire , résume Frédérick Nadeau.

Cette métamorphose du mouvement anti-mesures sanitaires s’inscrit dans un contexte plus large de guerre culturelle , un phénomène popularisé surtout aux États-Unis, mais qui est observé à la grandeur de l’Occident.

D’un côté, on a les valeurs progressistes de diversité, d'inclusion, de tolérance. De l’autre, on a des valeurs plus conservatrices, qui considèrent que le progressisme va trop loin. On constate une espèce de mouvement de ressac par rapport à toutes les évolutions sociales des dernières années, et je pense que le mouvement de protestation contre les drag queens, là, s'inscrit dans ce phénomène plus large , ajoute le chercheur au CEFIR.

La drag queen Barbada anime des heures du conte depuis 2016. Photo : Shari Okeke/CBC

Derrière le discours de façade

Les discours en ligne de ces leaders conspirationnistes sont plus extrêmes que ceux tenus par les manifestants à Sainte-Catherine.

Ce qu’on voit depuis quelques mois, c’est l’accélération d’un agenda qu’on pourrait appeler pédophile ou proto-pédophile, où l’État s’intéresse beaucoup à la sexualité de nos enfants , a par exemple affirmé le fondateur du média alternatif Lux Média, André Pitre, quelques jours avant la manifestation. Il recevait alors dans son studio François Amalega.

Comme ils ne peuvent pas se reproduire entre eux, [les drag queens] recrutent auprès des enfants qu’ils n’ont pas faits eux-mêmes , a ensuite lancé M. Amalega au micro de M. Pitre. Le gouvernement est derrière ça parce qu’on se rend compte depuis quelque temps, c’est comme si on a ouvert un trou et que les rats sont sortis. Les drag queens sont partout.

Sur ses plateformes en ligne, l’influenceur QAnon bien connu Alexis Cossette-Trudel a partagé un mème avec un message semblable : Ils ne se reproduisent pas, ils recrutent .

Ils veulent fucker littéralement nos jeunes et on dirait que les forces de l’ombre font tout en leur possible , a déclaré l’organisateur de nombreuses manifestations anti-mesures sanitaires, Daniel Pilon, dans une récente diffusion en direct.

Le leader conspirationniste et fondateur du média alternatif LUX Média, André Pitre, a couvert la manifestation du 2 avril, qu'il qualifiait de « manifestation anti-grooming des enfants ». Photo : LUX Média

L’expression grooming est aussi parfois employée par ces leaders pour décrire les pratiques des drag queens. L’équivalent francophone de ce terme est pédopiégeage , qui signifie la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles.

L’idée non fondée que les drag queens ou des membres de la communauté LGBTQ+ veulent groomer des enfants a pris énormément d’ampleur  (Nouvelle fenêtre) dans la droite ultraconservatrice aux États-Unis dans la dernière année. Marjorie Taylor Greene, représentante républicaine de la Georgie, a même récemment déclaré  (Nouvelle fenêtre) que le Parti démocrate était un parti de pédophiles .

Le discours de façade [du mouvement contre les drag queens], c'est de dire : "Je ne veux pas rogner sur les droits et libertés d'une catégorie de citoyens. Je veux juste protéger les enfants." Mais quand on écoute bien le sous-discours, ça va souvent beaucoup plus loin que ça. On le voit vraiment aux États-Unis avec la régression de la question du droit à l'avortement et la régression du droit des spectacles drag, même si pour l'instant, c'est juste le début , croit David Morin.

Plusieurs leaders conspirationnistes tiennent également des discours contre les personnes trans et le mouvement LGBTQ+ sur leurs plateformes.

Des nuances importantes

David Morin et Frédérick Nadeau s’entendent pour dire que la mobilisation contre les drag queens au Québec ne risque pas d’accaparer autant d’espace dans le débat public et politique comme elle le fait aux États-Unis.

Deux jours après la manifestation à Sainte-Catherine, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une motion  (Nouvelle fenêtre) qui souligne que les drag queens ne devraient, en aucune circonstance, faire face à des insultes violentes, à de l’intolérance et à de la haine pour leur participation à la lecture de contes pour enfants .