Funérailles de la sergente Breau : « Ça aurait pu être moi »

En face de l’immense sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, dans un abri d’autobus déglingué, deux vieux messieurs se tiennent bien droits sur le banc de bois, émus, déjà, alors que les funérailles de la sergente Maureen Breau ne sont pas encore commencées. Ils se devaient d’être là. On ne peut pas vivre ça seul , dit M. Deschênes, 81 ans, d’une voix étouffée.

L’homme a été enquêteur aux crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en Mauricie, de 1962 à 1987. Son compère, Laurier Grandbois, 80 ans, a lui aussi été enquêteur aux crimes majeurs dans la région, jusqu’à sa retraite en 1995. Ça commence à faire un bail que ces deux-là ne portent plus l’uniforme, pourtant la peur, la possibilité de croiser la mort, c’est comme si c’était hier.

J’ai tellement passé proche de la mort souvent , soupire M. Deschênes. J’ai encore de la difficulté à en parler. Et en effet, il peine à me raconter un vol qui a mal tourné, dans le coin de Berthier. Ma voiture a été heurtée par les bandits et je me souviens de m’être demandé : est-ce comme cela qu’on meurt? Pendant des mois, j’ai dormi dans le lazy boy du salon pour ne pas réveiller ma conjointe. Je faisais des cauchemars.

Henri Deschênes 81 ans, ex-enquêteur des crimes majeurs de la SQ. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ma fille a étudié pour devenir policière, je suis heureux qu’elle ait changé de voie.

Les crimes majeurs, c’est des meurtres, des viols. Des affaires crapuleuses , résume M. Grandbois. C’est des affaires qui vous hantent à jamais. L’homme aux cheveux gris raconte la disparition de la petite Mélanie Decamps, enlevée au camping du parc des voltigeurs en août 1983. On l’a découverte douze jours plus tard. Son squelette était attaché à un arbre.

Il évoque aussi une enquête sur Yves Apache Trudeau, un des membres fondateurs des Hells Angels à Montréal, qui a reconnu avoir assassiné 43 personnes. C’était pas loin d’ici, se souvient M. Grandbois. Nous étions venus avec lui pour qu’il nous montre où il avait enterré une de ses victimes.

Derrière le sanctuaire, les retraités de divers corps de police sont nombreux pour les funérailles de la sergente Breau. Peut-être parce qu’ils savent à quel point revêtir cet uniforme qui procure tant de fierté peut aussi devenir un poids qui abîme l’âme de celui ou celle qui choisit de le porter.

Réjean Beauclair, 83 ans, retraité du SPVM. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ça aurait pu être moi , résume Réjean Beauclair, 83 ans, qui a été pendant 30 ans sergent au Service de police de la Ville de Montréal. Tous les policiers savent que ce qui est arrivé à la sergente Breau peut leur arriver ou aurait pu leur arriver à eux.

Le soleil s’affirme sur la rue du Sanctuaire. Il est passé midi. La foule, émotive, observe le cortège qui s’amène au son de la cornemuse. Les visages des retraités sont solennels.

Juste avant de s'en aller, M. Beauclair nous confie que s’il y a toujours eu de la violence, elle a changé avec le temps, et pour le pire. À mon époque, la police savait ce que faisaient les bandits, et les bandits savaient ce que faisait la police : on ne se tuait pas pour rien. L’ancien policier soupire : Dans mon temps, il y avait des féminicides, par exemple, mais c’était rare.

Des centaines de policiers ont défilé dans le cadre des funérailles de Maureen Breau. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une dame se tient un peu en retrait. Une psychoéducatrice de formation. Elle a 65 ans.

Je pense à la mère de famille qui ne verra pas ses enfants grandir. Je pense à ces enfants qui ont perdu leur mère , dit-elle. Mais je pense beaucoup à cette violence dont elle a été victime des mains de quelqu’un que le système a échappé. Ces funérailles sont symboliques. Elle est morte parce qu’au Québec, on a mal géré la maladie mentale, et la sergente Breau l’a payé de sa vie.

Les officiers de la Gendarmerie royale du Canada pénètrent sur le parvis du sanctuaire. Ils marchent en cadence. Ils viennent rejoindre des soldats, des policiers venus de partout au pays. Ils sont près de 5000 sur le bord du fleuve.

Des policiers accompagnent le corbillard qui transporte la dépouille de Maureen Breau. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ces hommes et ces femmes aux uniformes de différentes couleurs offrent un ballet rythmé aussi vertigineux que silencieux de solidarité sous le ciel bleu pâle du Cap-de-la-Madeleine.

Ils ont tous la mine grave, conscients, sans doute, comme le sergent Beauclair, que ça aurait pu être eux, et que ça pourrait être eux.

Le corbillard transportant le corps de Maureen Breau, éclatant sous le soleil, est là, devant la basilique, pour leur rappeler que la vie est fragile quand on est policier et que le risque est toujours là de ne pas assister à de nouveaux printemps.