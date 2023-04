Les vendeurs de répulsif à ours devront désormais contrôler l’identité des clients

En agissant ainsi, la province veut limiter la facilité d’accès à ce produit.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministre de la Justice, Kelvin Goertzen, et le ministre de l’Agriculture, Derek Johnson, ont annoncé que les vendeurs de répulsifs à ours vont dorénavant devoir exiger une pièce d’identité avant de conclure une vente.

Le ministre de la Justice explique que cette nouvelle réglementation vise à renforcer la sécurité dans l’espace public. Il est de plus en plus fréquent que le répulsif à ours est utilisé comme arme, et le nombre d’agressions commises récemment témoigne du besoin urgent d’apporter des modifications , dit-il.

Il pense aussi qu’il sera plus simple d’identifier les contrevenants si un incident se produit.

Le communiqué de la province mentionne que, dans le cas des produits qui contiennent de la capsaïcine (irritant qui provoque une sensation de brûlure), l’acheteur devra remplir et signer un formulaire de déclaration de l’acheteur , y indiquer son nom, ses coordonnées et le produit acheté.

De plus, les vendeurs devront enregistrer le numéro de série de tout produit dont un client achète plus de deux bouteilles, souligne le communiqué.

Le ministre de l’Agriculture croit que la province a déjà de solides mesures de protection en place pour assurer la vente et l’utilisation adéquates du répulsif à ours .

Ces modifications réglementaires sont une mesure de plus pour garder le répulsif à ours hors des mains des criminels dangereux […], tout en permettant aux citoyens respectueux de la loi de s’en servir , indique le ministre Derek Johnson.

Les nouvelles règles entrent en vigueur jeudi. Cependant, il y aura probablement une période de grâce ou de sensibilisation en attendant que les détaillants soient avisés , précise un porte-parole de la province.

Rectificatif : une version précédente de cet article indiquait qu'un porte-parole de la province affirmait ne pas avoir de date concernant l'entrée en vigueur des règles et que cela dépendrait des processus législatifs. Finalement, le porte-parole est revenu sur ses affirmations pour confirmer que les règles étaient en vigueur immédiatement.

Une nouvelle réglementation fantastique

Le militant communautaire et cofondateur de l’organisme de surveillance citoyenne Point Douglas Powerline, Sel Burrows, estime que cette nouvelle réglementation est fantastique .

Nous avons besoin de conséquences pour les mauvais comportements , affirme-t-il, heureux de constater qu'il y aura un meilleur traçage des ventes de répulsif à ours.

Des personnes innocentes qui se font asperger, […] cela ne cause pas des dommages irréversibles, mais cela fait mal. C’est une arme quand c’est utilisé contre un humain , rappelle le militant communautaire.

Récemment, les policiers ont répondu à une triple agression au répulsif à ours dans le quartier Saint-Vital de Winnipeg dans la soirée du lundi de Pâques.

Selon Sel Burrows, le répulsif à ours est un outil peu cher qui permet d'avoir un sentiment de force . Dans beaucoup de cas, c’est utilisé juste pour faire du mal. Nous avons un sérieux problème en ville, avec des jeunes qui n’ont pas de but dans leur vie, pas de loisirs, pas d’encadrement.

Il ajoute vouloir discuter avec le ministre de l’Agriculture, Derek Johnson, pour que les revendeurs sur Internet soient aussi soumis à cette nouvelle réglementation.

Personne n’a de boule magique pour régler tous les crimes, mais si on y va par petits pas, on peut rendre la communauté plus sûre , ajoute Sel Burrows.

Des attaques en hausse

Selon les données fournies par le Service de police de Winnipeg, plus de 1140 attaques au répulsif à ours ont été signalées à Winnipeg l’année dernière.

D’après le porte-parole de la police de Winnipeg, Dani McKinnon, il s’agit d’une augmentation de 71,2 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

En 2021, 848 incidents ont été signalés.

À l’échelle de la province, la GRC dit ne pas pouvoir fournir de statistiques. Dans ses données, les attaques au répulsif à ours ne sont pas distinctes de celles perprétrées avec d’autres armes.

Avec les informations de Jérémie Bergeron et Thibault Jourdan