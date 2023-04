Ancien champ de tir de Tracadie : une solution de rechange présentée au gouvernement

Gilles Sonier, représentant de la Fédération de la Faune du Nouveau-Brunswick, et Mathieu Allard, président de l'Association chasse et pêche de la Grande rivière Tracadie, sont ressortis satisfaits de cette réunion.

Plusieurs résidents de la région ne veulent plus voir de scènes comme celle-ci. En janvier 2022, une abatteuse multifonctionnelle était à l'oeuvre sur l'ancien champ de tir de Tracadie. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté

Ils ont discuté avec la ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches, Margaret Johnson, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie, Mike Holland, et la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Tammy Scott-Wallace.

Le but de la rencontre était de présenter aux ministres un projet de développement récréotouristique qu'ils aimeraient voir se concrétiser sur l'ancien champ de tir de Tracadie, au lieu de bleuetières comme veut le faire le gouvernement provincial.

Les intentions du gouvernement provincial de voir le développement de bleuetières sur l'ancien champ de tir de Tracadie préoccupent de nombreux résidents de la région qui appréhendent la déforestation et la dégradation des forêts et des cours d'eau.

Manifestation à l'ancien champ de tir de Tracadie, au Nouveau-Brunswick, le 5 février 2023. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

De l'espoir

Cette réunion aurait dû avoir lieu il y a longtemps, avant qu'ils décident d'aller de l'avant avec les bleuetières , pense Gilles Sonier.

Mais l'allure de la rencontre lui donne espoir.

S'il n'y avait pas d'espoir, je ne serais pas ici , dit-il. Tant qu'on se parle, qu'on ne s'insulte pas et [qu']on ne se crie pas après, il y a toujours de l'espoir. Jusqu'à ce qu'ils disent non. À ce moment-là, ce sera à la population de prendre les choses en main.

« On arrive pas mal au bout de ce qu'on peut faire. Mais j'ai toujours espoir qu'on fera arrêter le projet de bleuetières. » — Une citation de Gilles Sonier, représentant de la Fédération de la faune du N.-B.

On leur a encore demandé un moratoire sur les projets de bleuetières , souligne Mathieu Allard. On a besoin de temps pour bâtir le projet récréotouristique. Il va probablement y avoir d'autres rencontres, c'est ce qu'on a demandé.

Le ministre Holland satisfait

Le ministre des Ressources naturelles, Mike Holland, est très satisfait du déroulement de cette rencontre.

Ils avaient des stratégies assez créatives pour créer des opportunités économiques en matière de tourisme , mentionne-t-il. J'étais très intrigué et intéressé dans ce qu'ils avaient à dire.

Le ministre des Ressources naturelles, Mike Holland, est ressorti encouragé de sa rencontre avec les représentants de la région de Tracadie. Photo : Radio-Canada / René Landry

Il rappelle que la décision d'imposer un moratoire n'est pas du ressort de son ministère, mais de celui de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches.

Il y a une décision gouvernementale d'aller de l'avant [avec les projets de bleuetières] , dit-il.

Le ministre Holland souligne par ailleurs qu'il a aimé la démarche des représentants de la région de Tracadie.

Ils sont venus avec des solutions , insiste-t-il.

Avec les informations d'Alix Villeneuve