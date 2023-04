So Long, Marianne : une série sur Leonard Cohen et sa muse Marianne Ihlen

Crave a dévoilé jeudi la distribution de la série So Long, Marianne, qui raconte l’histoire d’amour entre le chanteur canadien Leonard Cohen et sa muse d’origine norvégienne Marianne Ihlen. Le tournage de la série, qui a débuté le 24 mars, se déroulera notamment à Montréal, à Oslo en Norvège et en Grèce.

La série, une coproduction entre le Canada, la Norvège et la Grèce, tire son titre d’une chanson du premier album du chanteur à la voix caverneuse, Songs of Leonard Cohen, sorti en 1967. La chanson a été dédiée à Marianne Ihlen, qu’il a rencontrée sur l’île grecque d’Hydra.

C’est d’ailleurs sur cette île pittoresque que se déroule la plus grande partie de la série de huit épisodes, où les deux tourtereaux ont vécu dans les années 1960. Leonard Cohen est incarné par le jeune acteur Alex Wolff, révélé dans le terrifiant Héréditaire d’Ari Aster, alors que sa muse est interprétée par Sofie Loch Næss, vue notamment dans la série The Last Kingdom.

L’histoire retrace la rencontre du couple Cohen-Ihlen avec celui formé de Charmian Clift (jouée par Anna Torv) et George Johnston (incarné par Noah Taylor), une écrivaine et un écrivain d’Australie qui étaient à la tête d’un groupe d’artistes de la marge.

Ensemble, ils et elles explorent un monde nouveau fait d’amour libre, de drogues et de liberté artistique, mais doivent aussi composer avec la rivalité et la jalousie qui accompagnent leurs vies intenses et entremêlées , précise-t-on dans un communiqué.

Rappelons que Marianne Ihlen est décédée en juillet 2016 à l'âge de 81 ans, peu de temps après avoir reçu un diagnostic de leucémie. Leonard Cohen est mort quelques mois plus tard, le 10 novembre 2016, alors qu'il était âgé de 82 ans.

So Long, Marianne est réalisée par Øystein Karlsen (Exit, Lillyhammer, Dag). Aucune date de diffusion n’a été annoncée.