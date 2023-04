L’étiquetage de médias publics par Twitter, entre incompréhension et idéologie

Dénoncée par la radio américaine NPR – qui a claqué la porte du réseau social – et par le radiodiffuseur britannique BBC , la nouvelle étiquette de Twitter pour identifier les médias qui reçoivent du financement public a dû être modifiée deux fois plutôt qu'une, depuis une semaine.

Radio-Canada s'est entretenue avec Colette Brin, professeure de journalisme à l'Université Laval et directrice du Centre d'études sur les médias, pour mieux comprendre les racines de la controverse.

Pourquoi cette étiquette de « média financé par des fonds publics » a-t-elle suscité autant de mécontentement?

La distinction de langage est quand même importante, de média affilié à l'État à média financé par le gouvernement puis média financé par des fonds publics .

Il y a toutes sortes de formes de financement qui existent. Traditionnellement, quand on parle de diffuseur de service public, on fait référence à des médias comme Radio-Canada et la BBC , par exemple. Sans trop entrer dans les détails, disons que leur financement ne fonctionne pas tout à fait de la même manière, mais ils obtiennent des fonds publics dans les deux cas.

Or, ce sont des médias qui ont un fort engagement déontologique et, surtout, une indépendance rédactionnelle. [...] L'idée que le financement public soit possible sans qu'il y ait une ingérence de l'État, c'est quelque chose qui est très répandu dans le monde, surtout en Europe, au Canada, dans les pays asiatiques, comme le Japon, et en Australie.

Le diffuseur de service public est un modèle très reconnu dans les sociétés démocratiques. Dans n'importe quel pays où ce type de médias existe, il est un gage de qualité pour la population, ça se voit dans tous les sondages qui sont faits.

Le problème, c'est qu'aux États-Unis, on ne connaît pas ce modèle-là, il n'existe pas vraiment. Et clairement, Elon Musk ne connaît pas ce modèle-là non plus. Twitter a donc dû faire marche arrière sur son étiquette qui était très maladroite et qui faisait un amalgame entre financement public et ingérence éditoriale.

Je pense que ça découlait vraiment d'une incompréhension de ce que sont les médias de service public. En même temps, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'Elon Musk, mais ça correspond aussi à une lecture que font certains courants politiques plus conservateurs, comme on le voit aussi au Canada.

Donc, pour vous, cette « maladresse » de Twitter, comme vous le dites, vient d'un mélange d'incompréhension et d'idéologie?

Oui, c'est une espèce d'appel à certains courants antimédias de la droite. Ça rejoint en partie les courants conspirationnistes et les groupes qui sont très critiques des autorités en général, qui ont beaucoup critiqué les médias pendant la pandémie et qui continuent à le faire. Ils considèrent que les médias et le journalisme, c'est de la propagande.

C'est ce genre de choses qui nourrit ces croyances-là, selon lesquelles il faudrait dire que les médias publics, c'est de la propagande. Pour ces gens-là, ça revient à appeler un chat un chat, ça tombe sous le sens.

Au-delà de la controverse liée aux expressions utilisées par l'étiquette, est-ce vraiment utile d'identifier le mode de financement de certains médias sur Twitter?

De nos jours, les médias d'information sont rarement rentables. Si on y investit, c'est qu'on veut de l'influence, plus que de l'argent. C'est donc intéressant de s'interroger sur les sources de financement des médias. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose.

Le problème, c'est de se limiter à ça et de penser que le financement public en soi est problématique du point de vue de l'indépendance rédactionnelle, alors qu'on a un siècle d'expérience qui nous montre le contraire. La BBC , c'est une référence mondiale. Et même NPR , même si certains trouvent que c'est trop à gauche et trop intellectuel, ça reste un média de qualité.

Résumer l'engagement déontologique et l'indépendance d'un média à sa source de financement, je pense que c'est un peu court. Si l'objectif est d'évaluer la crédibilité et l'indépendance d'un média, il y a d'autres outils qui existent, qui sont plus fiables et qui sont vraiment conçus pour aider les lecteurs à s'orienter.

Il y a entre autres un programme de Reporters sans frontières qui s'appelle Jounalism Trust Initiative. C'est comme une norme ISO pour les médias et ça se présente sous forme de classement. D'ailleurs, Radio-Canada a obtenu le classement maximal. [...] Twitter pourrait utiliser ça, par exemple. Afficher le classement des médias plutôt que de simplement dire que c'est financé publiquement.

Présentement, Twitter ne facilite pas la tâche aux usagers pour savoir quelles sont les sources fiables. En fait, il le fait de moins en moins. On vit à une époque où la seule solution qu'on propose, c'est de cultiver le doute.

Un média peut-il aujourd'hui se passer de Twitter, comme a choisi de le faire NPR ?

C'est une bonne question. [...] La crainte de passer à côté de quelque chose, de ne pas être à la bonne place au bon moment, je pense que ça fait en sorte que beaucoup de médias et de journalistes y demeurent.

Sans s'en passer, je pense que l'on pourrait toutefois réduire la place de Twitter. Personnellement, je ne serais pas mécontente si les médias sociaux en général devenaient moins essentiels au travail journalistique. Le temps qu'on y passe, c'est du temps qu'on ne passe pas à faire autre chose, comme aller sur le terrain pour rencontrer des gens. Twitter, c'est moins de 10 % de la population qui s'y trouve maintenant. C'est ça aussi : beaucoup de journalistes, de politiciens et d'universitaires qui se parlent entre eux.

En même temps, les médias sont presque sur les réseaux sociaux par défaut, parce qu'on n'arrive plus à rejoindre les mêmes auditoires à travers les médias traditionnels. On a besoin de ces plateformes-là pour rejoindre d'autres publics.