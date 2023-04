Le Franco-Ontarien Damien Giroux goûtera enfin à la Ligue nationale de hockey

Le grand club a appelé Damien Giroux après sa rencontre de mercredi soir avec le club-école, le Wild de l'Iowa.

Il portera le numéro 68. Le jeune hockeyeur sera le premier membre du Wild du Minnesota à arborer ce numéro dans l'histoire de l'équipe, qui a joint la LNH en 2000.

Je suis vraiment reconnaissant de vivre ce moment , disait-il à quelques heures de vivre son baptême dans la LNH .

Daniel et Claudette, les parents du hockeyeur franco-ontarien, n'auraient manqué pour rien au monde son premier match dans la LNH , même avec moins de 24 heures de préavis.

On se préparait pour aller faire dodo et nous recevons l’appel! Damien était tellement excité et fiers, et oui nous aussi! , a confirmé Daniel Giroux.

Incapable de trouver un vol d'avion à temps vers Nashville, ses parents ont pris la décision de conduire les 14 heures qui séparent Sudbury de la capitale du country.

Damien Giroux avait fait bonne impression au camp de développement du Wild du Minnesota, il y a quelques années. Photo : Minnesota Wild

Ils ont fait un détour par Flint, au Michigan, pour passer prendre leur fils Zacharie, qui joue dans la Ligue de hockey de l'Ontario pour l'équipe locale.

« Je ne serais pas là sans l’appui sans ma famille et mes amis. Si j’avais le temps, je prendrais le temps de les remercier un à un. J’ai une longue liste, mais de voir [mes parents] faire le voyage sera quelque chose que je vais chérir. » — Une citation de Damien Giroux, joueur du Wild du Minnesota

Le décalage horaire jouera en faveur de ses parents, puisque le duel entre le Wild du Minnesota et les Prédateurs de Nashville commence à 20 heures, heure de l'Est, au Bridgestone Arena.

Damien Giroux a connu des sommets personnels dans la Ligue américaine de hockey cette saison avec une récolte de 28 points en 65 rencontres.