Québec annonce du financement pour une cinquantaine de projets routiers en Outaouais

Le ministre responsable de la région, Mathieu Lacombe, en a fait l’annonce jeudi matin à Gatineau, aux côtés des autres députés caquistes de l'Outaouais Suzanne Tremblay, Robert Bussière et Mathieu Lévesque.

Une partie de ce montant a cependant déjà été rendue publique dans les derniers mois, notamment pour ce qui est de l’élargissement de l’autoroute 50 et de l’asphaltage de la route 105.

En plus de ces travaux, on prévoit également le remplacement de plusieurs ponceaux sous l’autoroute 50, ainsi que la réfection de la route 105 entre le chemin Brennan et le chemin Principal à Low.

Le ministre Lacombe explique qu’il s’est donné un horizon de deux ans pour réaliser ces travaux, notamment dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Ça permet d'être plus flexible, d’être plus agile , explique-t-il. Quand on parle de ces projets-là, on parle d’une cinquantaine en Outaouais, ça veut dire des milliers d’appels d’offres. Ça veut dire une stratégie conséquente pour mener à bien ces travaux.

Le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, ainsi que les députés Mathieu Lévesque, Suzanne Tremblay et Robert Bussière Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Ce dernier s’est aussi félicité du taux de réalisation de projets dans la région, qui est au-dessus de la moyenne provinciale.

Mathieu Lacombe a d'ailleurs fait le point sur les travaux d’élargissement de l’autoroute 50 qui avancent bien , selon lui.

[L’autoroute 50] a été longtemps le symbole de l’inaction gouvernementale en Outaouais, duquel tout le monde riait un peu [...] On est vraiment ailleurs et on est très très fiers de ça , a-t-il dit.

Il indique également que la glissière de sécurité, qui avait été installée entre Gatineau et L’Ange-Gardien pour réduire la gravité des accidents, sera retirée prochainement. Le ministre ajoute que ce tronçon sera inauguré dans les prochains mois , mais il ne s’est pas avancé sur un échéancier précis.

Répartition des sommes investies : 70 M$ pour améliorer l'état des chaussées;

66 M$ pour améliorer l'état des structures;

76 M$ pour des travaux visant à sécuriser le réseau après des recommandations du Bureau du coroner;

961 000 $ pour le maintien de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Insatisfaction chez des élus de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

Sans équivoque, la préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, dit être non satisfaite de l’annonce de jeudi concernant les travaux de la route 105.

Je connais les travaux, les 17 kilomètres. Sur trois contrats, deux sont du palliatif, qu’on appelle en québécois du patchage , dit-elle. Selon Mme Lamarche, environ une soixantaine de kilomètres de la route 105, de Wakefield à Grand-Remous, nécessiteraient des travaux de réfection.

Je sais que M. Lacombe travaille fort, M. Bussières aussi. Par contre, nous, les 17 élus de la MRC , ce n’est pas ça qu’on veut , souligne Chantal Lamarche. On veut un montant, un échéancier et [savoir] qu’est-ce qu’ils font comme travaux , souhaite-t-elle.

« C’est patché partout. Partout, partout, partout. (...) On a de belles entreprises de tourisme qui ne veulent plus venir, on se l’est fait dire – nos employés de la MRC – à cause de la 105. » — Une citation de Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

La préfète affirme avoir présenté des demandes précises, claires pour la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau lors d’une rencontre en février avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Geneviève Guilbault.

Même son de cloche pour le maire de Gracefield, Mathieu Caron. Dans une entrevue en visioconférence à Radio-Canada, M. Caron avance que les gens préfèrent ne pas passer chez nous, parce que la route est trop laide , ce qui pénalise les commerces de la région.

« Il nous faut de la vraie route. [La route 105] part de l’Outaouais, ça s’en va en Abitibi ou dans les Laurentides. On a des transports qui passent là, c’est la route principale et elle est extrêmement dangereuse. » — Une citation de Chantal Lamarche

La préfète entend d’ailleurs prendre d’autres actions avec le conseil des maires de sa MRC en lien au dossier de la route 105.

Questionné à ce sujet, le maire de Gracefield explique que le conseil avait déjà discuté de quelques moyens de pression qu’on était prêt à faire, [comme] peut-être faire des barrages routiers pour demander aux gens de nous appuyer encore plus .

« On a besoin d’être entendus. On a besoin d’une route neuve. » — Une citation de Mathieu Caron, maire de Gracefield

Avec les informations de Nelly Albérola, Rémi Authier et Julien David-Pelletier