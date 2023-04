Des chercheurs se penchent sur la disparition du morse dans les Maritimes

L'équipe composée de scientifiques de l'université d'Oslo et de l'université norvégienne de Sciences et de Technologie sera aux Îles-de-la-Madeleine du 6 au 20 mai, afin d'étudier de nombreux ossements de morses conservés par des collectionneurs madelinots.

Des outils anciens en os ou en ivoire ainsi que certains ossements de baleines seront également examinés. Ces analyses permettront d'en apprendre davantage sur l'importance des ressources marines pour les habitants des Îles lors des derniers millénaires.

« Il n'y a pas d'histoire plus intéressante et instructive que celle de la disparition du morse des Maritimes, autrefois chassé par milliers aux îles de la Madeleine. » — Une citation de James H. Barrett, chef de mission pour le projet 4-OCÉANS

Le chef de mission pour le projet 4-OCÉANS, James H. Barrett, dirige une équipe multidisciplinaire qui combine tant une expertise en archéologie historique, en histoire de l'environnement marin et du climat qu'en géographie historique. Photo : E.G. Barrett

Documenter l'extinction de la vache marine

Aujourd’hui, l’aire de répartition du morse de l’Atlantique s’étend au nord de la Baie James jusqu'à la côte du Labrador.

Toutefois, la population de morse des Maritimes était autrefois abondante dans le sud-ouest du golfe du Saint-Laurent et le plateau néo-écossais. L'espèce a été chassée jusqu'à son extinction.

Une population de morse de l'Atlantique vivait sur les côtes de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve et du golfe du Saint-Laurent. Elle a été exterminé au 17e et 18e siècle à cause d’une chasse excessive. Photo : GRACIEUSETÉ/ MUSÉE DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Dans l'archipel madelinot, une longue histoire d'intérêt local a permis de constituer d'importantes archives bioarchéologiques d'os et de défenses de morses.

L'étude de cette collection devrait permettre d'en savoir plus sur l'histoire naturelle de cet animal unique, aussi appelé la vache marine .

Les chercheurs se serviront de différentes techniques d'analyses comme les mesures d'os et de défenses à l'aide de compas et d'imagerie 3D ou les études des signaux biogéochimiques des fragments d'os ou encore l'extraction d'informations génétiques et la documentation de preuves de chasse et de boucherie.

Parmi les collectionneurs madelinots, la collection de Raynald Cyr est l'une des plus imposantes. Elle comporte plusieurs centaines d'ossements de morse et de nombreux écrits anciens relatifs à l'histoire de l'archipel. Photo : Raynald Cyr

Selon l'équipe de recherche, les morses maritimes vivant autour des Îles-de-la-Madeleine possédaient une morphologie différente des autres populations.

Les spécimens étaient un peu plus larges, leurs défenses étaient un peu asymétriques et leur génétique était distincte. La bioarchéologiste Katrien Dierickx précise que tous ces détails seront étudiés. On veut, dit-elle, vraiment mieux comprendre comment le morse maritime vivait. Et aussi, on veut savoir comment et pourquoi ils se sont éteints.

Le professeur James H. Barrett explique que les recherches s'étendront jusqu'à l'île de Sable : Nous collaborons aussi étroitement avec le Musée de la Nouvelle-Écosse parce que l'île de Sable constitue un autre emplacement principal où vivait le morse des Maritimes.

Katrien Dierickx, chercheuse belge spécialisée en bioarchéologie, elle fait partie de 4-OCEANS, un nouveau projet de synergie du Conseil européen de la recherche (ERC). Photo : Maciej Ruciński

Une deuxième phase de l'étude sera réalisée en 2024 au moment où les chercheurs de 4-OCÉANS reviendront dans l'archipel munis notamment d'un radar à pénétration de sol. L'objectif sera alors de fouiller différents secteurs des îles à la recherche de squelettes de morses toujours enfouis.

Le partenariat avec l'équipe de chercheurs ainsi que l'exposition proposée en parallèle de cette venue, représentent une des premières activités officielles du tout jeune musée des Îles-de-la-Madeleine, fondé en 2019, par des Madelinots férus d'histoire.

Le Musée collaborera aussi à l'écriture de l'étude menée par le conseil de recherche 4-OCÉANS. Celle-ci devrait être publiée en 2026, au plus tard en 2027.