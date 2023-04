Deux adolescentes de 12 et 13 ans trouvées mortes dans une chambre d’hôtel, la GRC enquête

La Gendarmerie royale du Canada enquête sur la mort de deux adolescentes, dont les corps ont été trouvés dans une chambre de l’hôtel Best Western de Sylvan Lake, au centre de l’Alberta.

Une des victimes, originaire de Sylvan Lake, était âgée de 12 ans. L’autre, originaire de Red Deer, était âgée de 13 ans.

Le caporal Troy Savinkoff dit que les ambulanciers paramédicaux ont trouvé les corps dimanche matin. Il ajoute qu’un parent était présent, sans donner plus de détails. Les circonstances de leur décès sont absolument horribles et nos pensées vont à leurs familles et à leurs amis.

Rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte criminel, mais l'enquête n'en est qu'à ses débuts , ajoute le caporal Savinkoff, qui souligne que rien n'indique que ce soit un suicide. Les résultats des tests toxicologiques sont attendus afin d'aider à déterminer la cause de la mort.

Kurt Sacher, surintendant du Conseil scolaire Chinook’s Edge, affirme que la direction de l’école Fox Run a rencontré la famille de l’adolescente de Sylvan Lake, qui était une des élèves.

De plus, des travailleurs de la santé mentale seront mis à la disposition des élèves de l’école lundi, à leur retour de vacances de printemps. Le personnel sera bouleversé, et ses amis, j'en suis sûr, seront tout aussi bouleversés , dit Kurt Sacher.

Le conseil scolaire des écoles publiques de Red Deer écrit, de son côté, qu'il soutient les familles ainsi que son personnel et ses élèves.

Services de santé Alberta a déployé des conseillers en santé mentale pour aider les personnes touchées par la mort encore inexpliquée des deux adolescentes.