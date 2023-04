Le Carrefour alimentaire de Rouyn-Noranda recherche des partenaires

Le Carrefour offre une gamme d’activités culinaires : cuisine collective, cuisine communautaire et ateliers éducatifs. Jusqu’à maintenant, 64 activités culinaires ont été réalisées auprès de 692 participants. Le tout gratuitement.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire , Chantal Rouleau, a également annoncé qu’à compter du 17 avril, une consultation publique en ligne sera lancée sur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Il est inacceptable, dans notre société aujourd'hui, que des gens manquent de nourriture. On veut pallier à cette situation et la consultation servira à cela. Cet événement du Carrefour alimentaire, où on voit tous les organismes et toutes les forces vives du milieu s'unir pour qu’on ne donne pas seulement un panier. On montre aussi comment on peut bien s'alimenter, comment faire la cuisine tout en s'amusant , mentionne la ministre Rouleau.

La directrice des communications à la Ressourcerie Bernard-Hamel, Nathalie Larose, est déjà à la recherche de partenaires puisque la subvention accordée ne couvre les frais que pour les six prochains mois.

« Dès maintenant, on doit travailler pour que dans six mois, on puisse continuer ce beau projet. » — Une citation de Nathalie Larose

Présentement, c'est gratuit. Par contre, il faut être réaliste et si on veut que ce soit pérenne, il y aura éventuellement certains coûts. Cela dit, le porteur du projet est une banque alimentaire, donc, c'est sûr et certain que le Carrefour alimentaire va tout faire pour que ce soit un endroit où on pourra cuisiner à faibles coûts , souligne Mme Larose.

Nathalie Larose, directrice des communications pour à la Ressourcerie Bernard-Hamel de Rouyn-Noranda, pendant qu'une dizaine de personnes cuisinent derrière elle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Une belle expérience

Certains participants aux activités ont tenu à partager leur expérience. Justin, un jeune adulte, avoue qu’il a d’abord hésité.

Au début, je ne voulais pas tant venir, mais quand je suis entré, j’ai vu Roy (le chef) et la cuisine. Je me suis alors dit : ça va être le fun. On travaille en équipe et au final, même si ça ne coûte pas cher, ça goûte bon , fait-il valoir.

Shawn, son coéquipier, en rajoute : J’ai vu Roy donner du bonheur à des gens que je n’avais jamais vu sourire dans ma vie.

Roy Haddad, responsable des cuisines, semble d’ailleurs incarner une bienveillance maintes fois exprimée par les partenaires et les bénévoles qui gravitent autour du projet. Son rôle consiste essentiellement à accompagner les participants, à leur fournir des trucs ou encore à faire découvrir des ingrédients que l’on retrouve en épicerie à des personnes qui cuisinent peu ou encore à de nouveaux arrivants qui méconnaissent les aliments d’ici.

Les activités du Carrefour alimentaire sont gratuites pour le moment, mais les personnes doivent s’inscrire préalablement. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Ressourcerie Bernard-Hamel.