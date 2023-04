Kalina Malowany et son mari, Artem Bylinskii, étaient enthousiastes à l’idée d’avoir un enfant dans l'appartement dont ils sont propriétaires et qu'ils habitent depuis cinq ans, dans le quartier Kitsilano, à Vancouver. Or, les résidents de l’immeuble pourraient bientôt voter en faveur d’un règlement exigeant l’âge minimal de 55 ans pour y résider, ce qui réduit l'espoir du couple d’y fonder une famille.