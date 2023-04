Surdoses : des besoins pour 4 centres de consommation dans le Nord-Ouest de l’Ontario

Un rapport publié par le Bureau de santé du Nord-Ouest (BSNO) qui s’est penché sur les quatre plus grandes villes de la région illustre que toutes ces communautés pourraient avoir besoin d’un centre de consommation supervisée en raison des nombreuses surdoses.

Le BSNO a interrogé 1850 personnes, incluant des consommateurs de drogues, des intervenants politiques et des citoyens dans les communautés de Kenora, Dryden, Sioux Lookout et Fort Frances pour élaborer un imposant rapport sur les besoins de services de consommation supervisée dans la région.

Les conclusions sont sans équivoque : toutes ces communautés souffrent de la crise des surdoses et nécessitent des services de réduction des méfaits en raison de la quantité de consommateurs de drogues et d'un taux de surdose par 100 000 habitants plus élevé que ce qui est observé ailleurs dans la province.

En 2020 et 2021, la région a connu un taux par 100 000 habitants de visites aux urgences en raison des opioïdes respectivement de 72,9 % et 51,9 % plus élevés que la moyenne provinciale.

Le rapport donne six recommandations et constats qui s’appliquent aux quatre communautés : Les communautés étudiées ont toutes des taux de blessures liées à la consommation de drogue assez importants qui indiquent le besoin de création de plus de services de réduction des méfaits liés aux drogues.

Le développement de services de consommation supervisée doit être chapeauté par des organismes de santé mentale et physique, incluant des organismes autochtones.

Les plans de mise en place doivent être élaborés à l’aide des acteurs politiques, communautaires, autochtones et médicaux de la communauté

Les services de consommation supervisée doivent être intégrés au sein d’une approche communautaire de soins de santé mentale.

La communauté doit être éduquée de manière active sur les services de consommation supervisée afin que les avantages soient compris et que les craintes du public soient entendues.

La mise en place de services de consommation supervisée doit être accompagnée d’un plan d’évaluation qui inclut la transparence et le processus d'amélioration.

Selon la médecin hygiéniste de la région, la Dre Kit Young Hoon, le rapport démontre que la région bénéficierait de l’ajout de programmes de centres de consommation supervisée.

Clairement, il y a un besoin et plusieurs personnes bénéficieraient de l’ajout de ce type de services , explique-t-elle.

La Dre Kit Young Hoon est médecin hygiéniste du Service de santé publique du Nord-Ouest de l'Ontario. (Photo d'archives) Photo : Service de santé publique du Nord-Ouest de l'Ontario

Elle dit qu’un centre de consommation supervisée pourrait aider à réduire les décès liés aux surdoses, mais aussi de réduire la propagation de certaines maladies transmises par le sang comme le VIH et la syphilis.

Ça réduit les chances de propagations de maladies infectieuses, et ça incite aussi les gens à accéder à des soins de santé, incluant des soins de traitement , ajoute-t-elle.

Le rapport, maintenant disponible en ligne, plonge aussi en profondeur dans toutes les particularités des quatre régions, afin de relever les facteurs spécifiques que doivent inclure les projets dans ces municipalités.

Le rapport préconise la construction de quatre sites de consommation supervisée, notamment en raison de la distance entre les communautés. Sioux Lookout, Dryden, Kenora et Fort Frances sont toutes situées à plus d’une heure l’une de l’autre en voiture.

Les consommateurs de drogue consultés

Dans le cadre de l’enquête menée par une firme externe qui a mené à la création du rapport, 271 consommateurs de drogues des quatre villes ont été consultés pour comprendre leurs besoins et les enjeux auxquels ils font face en ce qui concerne leur consommation.

Des données qui montrent que plusieurs d’entre eux ont des pratiques qui pourraient mettre leur vie en danger, notamment en ce qui concerne le partage de seringues et de matériel utilisés pour la consommation.

Le tiers des répondants ont confié qu'ils avaient partagé du matériel de consommation comme des seringues et la moitié ont dit qu'ils ont fait au moins une surdose.

La distribution de naloxone, qui permet de renverse temporairement l'effet des surdoses, dans les centres de consommation fait partie des demandes de la plupart des personnes interrogées dans l'élaboration du rapport. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Flora Pan

Les auteurs du rapport ont aussi consulté les consommateurs pour comprendre les facteurs qui influenceraient leur utilisation ou non d’un éventuel centre de consommation supervisée.

Au moins le tiers des consommateurs de drogues sondés hésiteraient à utiliser un centre de consommation puisqu’ils ne souhaitent pas être vus en train de consommer ou qu’ils souhaitent rester anonymes dans leur consommation.

L’option la plus populaire pour la création d’un centre de consommation supervisé parmi les consommateurs interrogés est celle du bâtiment qui abrite uniquement une clinique (77,5 %) ou encore une clinique mobile (63,4 %).

Le rapport entre les mains des municipalités

Maintenant que le rapport est publié, celui-ci sera placé entre les mains des représentants des différents organismes qui pourraient développer les programmes de consommation supervisée dans les communautés.

Selon la Dre Young Hoon, le rapport trace le chemin pour quatre projets différents dans quatre communautés qui sont différentes en ce qui concerne leurs besoins et leurs réalités.

Dans chaque communauté il y a des comités, des groupes et des ententes qui rassemblent les bons partenaires qui pourront discuter du rapport et comment mieux procéder avec nos recommandations , affirme-t-elle.

Kenora est la plus grande ville étudiée dans le rapport. Photo : CBC / Logan Turner

Elle dit toutefois que le bureau de santé va tout de même agir de concert avec les organismes qui vont mener de front les recommandations dans les communautés.

Lorsque le portrait sera plus clair en ce qui concerne quelle agence aura pris les devants, le plan du bureau de santé est de soutenir le processus autant que possible , explique-t-elle.