Une nouvelle épicerie coopérative toujours dans les plans à Moonbeam

La Coopérative régionale de Moonbeam souhaite toujours construire une nouvelle épicerie pour la communauté, même si l’échéancier sera probablement plus long que prévu originellement.

Selon la présidente du conseil d’administration de la coopérative, Annie Plourde, le projet avait été mis en pause en septembre dernier à la suite de plusieurs changements au sein de la direction et d'un retard dans l’approbation par la province d’amendements à la constitution permettant de vendre de nouvelles parts.

Mme Plourde souligne que cette approbation a finalement été obtenue en novembre et que la coopérative est en train de finaliser un plan pour la province sur sa campagne de financement à venir.

« On y croit encore. Ça ne sera pas pour demain. Mais on veut que ça aille de l’avant. » — Une citation de Annie Plourde, présidente du conseil d’administration de la Coop régionale de Moonbeam.

Mme Plourde souligne que la campagne de financement déterminera ultimement le sort du projet.

Si on a assez de fonds amassés, on continuera. Sinon ça tombe à l’eau. Il va falloir que les gens s’impliquent et croient dans notre beau projet , affirme-t-elle.

En mars 2022, la Coopérative régionale de Moonbeam avait reçu un appui unanime pour le projet de la part d’une centaine de membres présents à une rencontre spéciale.

Le conseil d’administration estime qu'un nouveau bâtiment est nécessaire considérant la petite taille et l’âge de l’édifice actuel, qui limitent la croissance de la clientèle.

La Coopérative régionale de Moonbeam souhaite toujours construire une nouvelle épicerie plus grande. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Mme Plourde indique qu’à compter du 1er mai, la coopérative sera officiellement propriétaire du terrain envisagé pour la construction, soit à l’intersection de la route 11 et de la route 581 qui mène au lac Rémi.

Elle ajoute que la municipalité de Moonbeam étudie la possibilité d’y apporter les services d’eau et d’égouts.

Par ailleurs, Mme Plourde affirme que l’épicerie coopérative a connu une meilleure année financière en 2022, après avoir connu certaines difficultés durant la pandémie.

Elle indique que la coopérative souhaite embaucher un directeur général ou une directrice générale pour gérer l’organisme et le projet de construction.