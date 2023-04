Cartographier les arbres géants pour mieux les protéger

La Carte des grands arbres de la Colombie-Britannique (BC Big Tree Project Map) s’appuie sur la science participative, qui consiste à faire appel à tout un chacun pour récolter une grande quantité de données.

Quand les scientifiques se rendent dans la forêt pour mesurer des arbres, ils arrivent avec un équipement spécialisé, mais un simple citoyen peut aussi le faire avec un ruban à mesurer et des applications gratuites sur les téléphones cellulaires qui permettent de prendre des mesures, explique Shauna Doll, directrice de programme à la Raincoast Conservation Foundation.

La carte intègre donc la contribution des scientifiques amateurs et les données d’autres registres comme ceux de la société d’exploitation forestière BC Timber Sales, des îles Gabriola et Pender et de l’Université de la Colombie-Britannique.

Une campagne de financement d’un an aura permis à la Raincoast Conservation Foundation en partenariat avec la Pender Islands Conservancy d’acheter une petite portion de l’île en janvier 2023 pour la protéger du développement immobilier. Photo : Alex Harris

Protéger plus que 3 % des forêts

Lorsque Shauna Doll se rend dans la nature avec des bénévoles pour mesurer des arbres, la question de la protection des forêts anciennes n'est pas sa seule préoccupation. Elle met aussi l'accent sur les coupes forestières passées.

L’île Pender, dans les îles Gulf, près de Victoria, illustre cette réalité. La région se situe dans la zone côtière des sapins de Douglas, où plus de 99 % des arbres anciens ont été coupés au fil des années.

« Il est très important de protéger ce 1 %, mais si c’est tout ce que nous protégeons, nous mettons en péril un grand nombre de forêts de deuxième et troisième génération, qui témoignent de l’héritage de l’exploitation forestière industrielle. » — Une citation de Shauna Doll, directrice de programme, Raincoast Conservation Foundation

Pour cette raison, la Raincoast Conservation Foundation, en partenariat avec la Pender Islands Conservancy, a misé sur l’achat d’une terre en janvier 2023 pour protéger une partie du territoire menacée par le développement immobilier.

La forêt Kelá_Eke Kingfisher, d’une superficie d’un peu plus de 18 hectares, a été sauvée grâce à une campagne de financement de plus de 2 millions de dollars.

Julie Dufort est allée à la rencontre de Shauna Doll, directrice de programme à la Raincoast Conservation Foundation, pour apprendre à mesurer les grands arbres et ainsi mieux les protéger.

Depuis l'achat de cette parcelle de terre, des bénévoles ont commencé à mesurer de grands arbres pour les inclure dans le registre. Comme la forêt a déjà été coupée dans les années 1950-1960, les arbres qui s’y trouvent sont de deuxième et de troisième génération, et par conséquent plus petits.

Shauna Doll s’en désole mais ne s’en soucie pas outre mesure lorsqu’elle choisit les arbres à mesurer. Elle précise que la Carte des grands arbres de la Colombie-Britannique vise à inclure tous les grands arbres, qu'ils soient jeunes ou vieux.

Il n’y a pas non plus de grandeur minimale à atteindre. Les critères sont davantage qualitatifs.

La plupart des arbres situés sur l’île Pender sont des arbres de deuxième génération, c’est-à-dire qu’ils ont déjà connu une première coupe forestière. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

« En règle générale, la plupart des registres de grands arbres respectent la règle suivante : si l'arbre vous semble suffisamment grand, vous pouvez le désigner ainsi. » — Une citation de Shauna Doll, Raincoast Conservation Foundation

Pour justifier ce choix, elle explique qu’un grand arbre varie grandement en fonction de la zone géographique, qu’elle soit alpine, côtière ou intérieure.

Une carte géographique de type courtepointe

Shauna Doll, directrice de programme à la Raincoast Conservation Foundation, se rend fréquemment dans la forêt de l’île Pender pour mesurer des arbres. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Si tous s’entendent sur l’idée qu’un registre aide à dresser un portrait plus complet des forêts, les chercheurs et les citoyens ne s’entendent pas sur le niveau de visibilité à donner aux arbres. Selon certains, des arbres gagneraient à rester cachés du grand public, explique Shauna Doll.

La Carte des grands arbres de la Colombie-Britannique ressemble donc à une courtepointe où la latitude et la longitude exactes de certains grands arbres sont dévoilées, tandis que d’autres portions de la carte indiquent les lieux géographiques où sont menés des projets de registres.

La carte comprend les grands arbres protégés, mais aussi les parties du territoire où une coupe forestière est prévue. Photo : Site internet Raincoast Conservation Foundat Photo : Raincoast Conservation Foundation

Patrick Hayes, l'ingénieur en informatique qui a développé la carte, explique l’importance de procéder au cas par cas quand il est question de rendre visibles certains grands arbres.

Ils peuvent être la cible de braconniers, avoir une valeur culturelle ou spirituelle pour des Premières Nations ou encore se retrouver sur des terrains privés dont les propriétaires ne souhaitent pas voir des gens s’y aventurer.

Shauna Doll ajoute qu’elle a aussi vu des cas où certains arbres ont été tellement visités par les touristes que le sol a été compacté, ce qui a affecté leur système racinaire.

Un outil pour les touristes?

L’achat de la forêt Kelá_Eke Kingfisher de l’île Pender ne vise donc pas à créer un autre parc régional accessible en tout temps aux touristes. À l’occasion, les gens seront invités à s’y rendre dans le cadre d'activités éducatives et de restauration, précise Shauna Doll.

Cela étant dit, certains visiteurs qui souhaitent sortir des sentiers battus pour observer ces géants la trouveront fort utile.

C’est le cas de l’humoriste Dhanaé Audet-Beaulieu. Il a traversé le Canada en fourgonnette pour venir observer les forêts anciennes et s'en inspirer pour écrire un numéro d’humour. Dhanaé Audet-Beaulieu, qui se décrit comme écoanxieux et passionné par les questions environnementales, aurait beaucoup aimé avoir accès à une carte qui répertorie les emplacements des grands arbres pour pouvoir plus facilement les trouver.

Le conseil touristique des îles Gulf du sud, dont fait partie l’île Pender, encourage les visiteurs à se connecter à la nature en toute tranquillité et à prendre des bains de forêts. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Il n’est pas le seul. Les manifestations comme celles de Fairy Creek en septembre 2021 ont fait connaître ces arbres précieux au grand public et les visiteurs sont de plus en plus nombreux à vouloir les observer.

Si Dhanaé Audet-Beaulieu comprend les effets potentiellement négatifs d’un afflux de touristes près de ces joyaux de la forêt, il y voit aussi des bénéfices – pourvu que ces visites soient faites de manière respectueuse.

« L’être humain veut protéger ce qu’il connaît. S’il apprend à aimer les arbres, puis à aimer les forêts, il va vouloir les protéger davantage. » — Une citation de Dhanaé Audet-Beaulieu, humoriste passionné des questions environnementales

Pour lui, ces forêts sont des musées à ciel ouvert qui montrent la planète avant que les humains n'arrivent. Améliorer l’accessibilité du grand public aux forêts anciennes, c'est aussi sensibiliser les populations à la nécessité de les protéger, croit-il.

Les arbres sont dits anciens s’ils ont généralement plus de 250 ans sur la côte et plus de 140 ans dans la région intérieure. Photo : Alex Harris

La chasse aux grands arbres

La création d’une carte ne pourra toutefois pas à elle seule protéger les arbres, avance Patrick Hayes. Le règlement spécial sur la protection des arbres de la Colombie-Britannique qui a été mis en place en 2020 doit aussi changer, selon lui.