Malgré le déménagement du siège social, la société HyLife demeurera engagée à La Broquerie

Par courriel, un porte-parole de l’entreprise affirme que 225 employés commenceront à transitionner vers le nouveau siège social .

Ainsi, HyLife passe d'un bâtiment d'un étage à un immeuble de quatre étages. L'annonce de la construction du nouveau siège social a été faite il y a deux ans.

La compagnie compte 900 employés dans le village, et la Municipalité rurale de La Broquerie, dans les bureaux, mais aussi dans les activités agricoles, indique Kevin Geisheimer.

Pour l’avenir, nous déplaçons notre siège social afin de renforcer nos racines rurales au Manitoba. Notre soutien à La Broquerie ou à l’une de nos communautés essentielles telles que Killarney, Neepawa et Steinbach restera fort , ajoutte Kevin Geisheimer.

En 2014, l’entreprise a payé 100 000 $ pour que son nom figure pendant 20 ans sur l’aréna, remportant ainsi un appel d’offres. La somme avait pour but d’appuyer l’agrandissement de l’infrastructure sportive dont le projet a coûté plus de 2 millions de dollars.

L'aréna de La Broquerie appelé Centre HyLife ne changera pas de nom au moins jusqu'en 2034. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

La garderie francophone Les P’tits Brisous a également pu bénéficier de la générosité de l’entreprise dans le cadre de ses journées HyLife Fun Days.

Elle reçoit au printemps 2019 un chèque de 43 750 $. Cet argent a permis d’acquérir notamment du matériel pour les travaux d’agrandissement de plus de 1,5 million de dollars qui ont permis de doubler la superficie et d’accueillir davantage d’enfants.

La directrice adjointe de la garderie Les P'tits Brisous à La Broquerie, Louanne Vielfaure-Trudeau, est satisfaite du financement accordé par HyLife pour l'agrandissement de la garderie Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

La directrice adjointe de la garderie, Louanne Vielfaure-Trudeau, souligne que HyLife a un rôle clé dans le tissu social de La Broquerie.

C’est un endroit où plusieurs parents, des amis et d’anciens copains de classe travaillent. HyLife a beaucoup apporté à la communauté. Puis, ça a permis à beaucoup de gens de travailler dans leur communauté.

Des incertitudes demeurent

Louanne Vielfaure-Trudeau, indique ne pas avoir beaucoup trop entendu parler du déménagement , mais elle soutient que la population est un peu inquiète pour l'économie de ce qui arrivera à l’hôtel, au dépanneur et à la Co-op de la localité.

Elle dit croire que HyLife gardera à cœur La Broquerie parce que c’est là où tout a commencé .

Elle croit cependant qu’il y aura peu d'effets sur la garderie francophone.

Malgré le fait que leur lieu de travail va peut-être changer, je pense que s’ils sont déjà commis aux P’tits Brisous, on les perdra pas. Je pense qu’ils vont vouloir rester ici. Puis, l’aspect de la langue est important, et ça ne s’offre pas en ce moment à Steinbach.

Rencontrée rue Principale, Tracey Tallaire affirme ne pas savoir ce qui arrivera après le déménagement du siège social, mais craint que des habitants ne quittent le village à long terme. Elle dit toutefois espérer que HyLife continue d’investir à La Broquerie parce [les gens ont été bons] pour eux .

HyLife conservera son bâtiment de La Broquerie pour des formations et gardera également en activité ses infrastructures agricoles. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Malgré la déception causée par ce départ, le préfet de la Municipalité rurale de La Broquerie, Ivan Normandeau, reste optimiste, puisque la compagnie garde le bâtiment pour faire de l’entraînement et que l’usine de porc ne déménage pas.

On a gros du monde qui vont travailler au nouveau siège social qui habite à La Broquerie, ils vont continuer à magasiner ici. Mais, avec les entraînements, HyLife va continuer à amener du monde à La Broquerie , indique M. Normandeau.

Ivan Normandeau, préfet de La Broquerie indique que HyLife a beaucoup appuyé la communauté de La Broquerie. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

HyLife a toujours été notre plus grand partenaire et ils font beaucoup pour la communauté et les organismes à but non lucratif. C’est un partenariat qui va continuer, même si le siège social déménage à Steinbach. [...] On travaille souvent ensemble pour les chemins pour qu'ils soient en bonne condition. C’est un bon partenariat et on est choyé de les avoir.

HyLife à la Saint-Jean-Baptiste

Ivan Normandeau indique que l'entreprise et la Municipalité rurale n’ont pas d’entente formelle pour la suite, mais il se dit convaincu que plusieurs organismes vont continuer à cogner à la porte de HyLife et vont continuer à donner .

Signe encourageant, par courriel, le porte-parole de HyLife indique que celle envisage de participer à la Saint-Jean-Baptiste en soutenant financièrement l’événement, en prenant part au défilé et en amenant un camion-restaurant pour la première fois.

De plus, il affirme que l'entreprise prévoit organiser à nouveau l’événement annuel Fun Days à La Broquerie cet automne .