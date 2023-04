Travailler à vélo pour sauver la planète

Il est 8 h du matin. Steve Pypker ouvre la porte de son garage dans une ruelle du quartier Junction à Toronto. Il range ses outils dans une remorque en bois accrochée derrière sa bicyclette. Que le projet soit grand ou modeste, c'est sur cette remorque qu'il a confectionnée qu’il transporte aussi des matériaux de construction. Une idée qui lui vient de son arrière-grand-père.

C’est dans sa remorque que Steve Pypker dépose tous les outils et matériaux qu'il utilise. Une idée empruntée à son arrière-grand-père. Photo : Steve Pypker

Mon arrière-grand-père était charpentier dans une petite ville des Pays-Bas avant que les voitures n'existent. Il avait une boîte devant son vélo dans laquelle il mettait tous ses outils , raconte Steve Pypker. J’ai alors compris que l'on peut faire beaucoup de choses avec un vélo si l'on est créatif.

En Ontario, les bicyclettes et les vélos électriques sont considérés comme des véhicules et doivent respecter le Code de la route. Cependant, le Code de la route ne stipule pas d'exigences ou de normes spécifiques en matière d'équipement pour les remorques de bicyclettes , précise le bureau de la ministre des Transports, Caroline Mulroney.

Steve est le propriétaire de l’entreprise torontoise Hearth Home and Woodworks. Depuis 12 ans, été comme hiver, l'entrepreneur en construction et ses trois employés ne se déplacent que sur deux roues pour mener de grands projets de rénovation résidentielle.

« J’utilise ma bicyclette électrique pour augmenter la portée de mes déplacements et tirer la remorque qui transporte parfois des charges lourdes allant jusqu’à 300 livres [136 kilos] de matériaux. Je ne fais livrer que par camion les matériaux trop volumineux ou dangereux. » — Une citation de Steve Pypker

S’il refuse d’avoir recours à une voiture, c’est notamment parce qu’il y a très peu de places de stationnement à Toronto.

En utilisant mon vélo pour travailler, je vais où je veux encore plus rapidement et sans être coincé dans un embouteillage. Je participe aussi à réduire la congestion routière , ajoute-t-il.

Selon un récent rapport de la firme INRIX qui analyse l’état de la circulation dans le monde, les embouteillages dans la Ville Reine ont augmenté de 59 % en 2022 par rapport à 2021. Ainsi, dans le palmarès des villes congestionnées, Toronto est la première du Canada et la septième du monde.

« Le cycliste s’intègre dans le paysage, à la ville comme dans la nature. Il est respectueux de l’environnement », dit Steve Pypker, entrepreneur en rénovation également vélotafeur. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

Les entreprises ont un vrai rôle à jouer pour participer à la transition écologique. Je fais donc ma part pour réduire la pollution atmosphérique , explique fièrement Steve Pypker.

À preuve, à Toronto, alors que les citoyens étaient confinés à cause de la pandémie de COVID- 19, les niveaux de dioxyde d'azote ont chuté de plus de 30 %, selon le résultat des analyses menées par Chris McLinden et Debora Griffin , deux scientifiques spécialisés dans la qualité de l’air chez Environnement et Changement climatique Canada.

Les revers de la médaille

Le cycliste admet que ce n’est pas toujours facile de jongler avec le manque d'attention des conducteurs. Il ne compte plus les fois où il doit aussi surveiller les automobilistes téméraires qui veulent le dépasser.

Le Code de la sécurité routière oblige les conducteurs qui veulent dépasser à laisser un espace d'un mètre entre le véhicule et le cycliste, dans une zone de 50 km/h et moins , précise Steve. Mais, ils roulent parfois à 60 km/h et me frôlent presque les épaules!

Quand la piste cyclable devient un stationnement

M. Pypker mentionne une autre source d’inquiétude pour les cyclistes. Je rencontre régulièrement des véhicules garés sur la piste cyclable bloquant totalement la circulation , déplore-t-il.

Il m'arrive d'être obligé de contourner des véhicules ou de sortir de la piste cyclable parce que quelqu'un s'est garé là. Parfois, je risque ma vie.

J'ai remarqué qu'à Toronto, il y a un réel manque d'application de la loi. Je n'ai jamais vu une voiture se faire remorquer parce qu'elle se trouvait sur une piste cyclable , souligne-t-il.

Steve suggère plus de surveillance policière.

L’entrepreneur reste malgré tout un cycliste optimiste et ne se laisse pas décourager par la négligence de certains conducteurs.

J'ai découvert que réagir fermement et gentiment donne toujours de meilleurs résultats. J'ai un klaxon puissant sur mon vélo et ça aide , conclut-il en riant.

Steve Pypker n'est pas le seul à avoir choisi le vélo comme principal mode de transport. Lanrick Bennett et David Shellnutt proviennent d'un autre univers professionnel, mais ils ont en commun l'amour du vélo.

Lanrick Bennett fils utilise son vélo 6 fois par semaine. « Nous accordons trop d'importance aux automobiles », pense-t-il. Photo : Lanrick Bennett Jr

Pour l’environnement et l’engagement communautaire

Grand utilisateur du réseau cyclable de Toronto, Lanrick Bennett fils est intarissable quand il parle de son deux roues. Il prône la vélorution et encourage les citoyens à délaisser les transports polluants lors des déplacements quotidiens et professionnels.

Le saviez-vous? Le vélotaf est une anagramme de vélo et taf (travail à faire). Il s'agit d'une nouvelle pratique qui consiste à utiliser la bicyclette pour les trajets domicile-travail, ou bien les déplacements professionnels.

Un vélotafeur est un adepte du vélotaf.

La vélorution est une anagramme de vélo et révolution.

Les transports, principalement l'essence utilisée dans les véhicules personnels, sont parmi les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre [GES] à Toronto , rappelle M. Bennett.

Il salue tout de même l’initiative du conseil municipal de Toronto, appelée TransformTO, qui vise à réduire à zéro les émissions de GES de la Ville Reine d'ici 2040.

Encourager les déplacements à faible émission de carbone, comme la marche, la bicyclette, les transports en commun et les véhicules électriques, est un bon début , pense sincèrement Lanrick Bennett.

Mais sa réflexion ne s’arrête pas là. Protéger l'environnement et la santé de nos quartiers demande une intervention communautaire , avance Lanrick Bennett.

Nous devons travailler ensemble pour créer une ville plus sûre et plus respectueuse de l'environnement.

Ce pédaleur rempli d'optimisme milite en faveur de la justice climatique et environnementale au sein de l’organisme torontois Bike Brigade depuis deux ans.

La Toronto Bike Brigade s'associe à des banques alimentaires pour livrer des repas aux personnes dans le besoin. Photo : The Bike Brigade

À travers cette communauté de plus de 900 bénévoles qui parcourent plus de 600 kilomètres par semaine, Lanrick Bennett livre à vélo de la nourriture aux personnes nécessiteuses de Toronto.

Non seulement Bike Brigade prévient la faim aujourd'hui, mais l'organisme créé il y a trois ans agit pour résoudre la crise climatique, protéger l'environnement et la santé des quartiers. C’est pour cette raison que nous utilisons les bicyclettes pour faire nos livraisons , explique M. Bennett, qui est aussi membre du conseil d'administration de Bike Brigade.

« Le vélo est libérateur, faites-en en toute sécurité et connaissez vos droits », conseille l'avocat David Shellnutt, également cycliste. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

L’ avocat des cyclistes

David Shellnutt, un vélotafeur et un avocat au cabinet The Biking Lawyer LLP dont il est le fondateur, représente les cyclistes blessés.

Non seulement je me rends à mon bureau à vélo, mais aussi à l’hôpital ou sur les lieux de l’accident pour parler au cycliste, recueillir des preuves et des informations supplémentaires des témoins de l'accident, et localiser l'emplacement des caméras vidéo , explique le représentant des cyclistes qui ont été blessés physiquement par des automobilistes.

David se déplace à vélo pour défendre ses clients devant les tribunaux, dans la presse, auprès des assureurs et la police. Photo : David Shellnutt

Bien qu’il estime que la responsabilité de la lutte climatique repose avant tout sur les gouvernements et les entreprises, Me Shellnutt reconnaît l’importance des gestes individuels.

Nous devons aussi faire notre part. Et prendre un vélo la plupart des jours de la semaine est un moyen facile d'y parvenir , affirme l'avocat.

Pédaler à Toronto : l'enfer ou le paradis?

Lorsque la Ville asperge de sel les pistes cyclables et les rues en hiver, il n'y a pas de problème. C’est facile de pédaler , dit le PDG de The Biking Lawyer LLP.

Mais il tempère son enthousiasme en parlant du manque d’infrastructures permanentes et sécuritaires.

Lorsque les automobilistes ne font pas attention, cela devient très risqué. Plus la Ville sécurisera les pistes cyclables, plus elle récoltera de cyclistes , conclut-il.

Voilà, résumée en quelques mots, la méthode la plus simple, selon M. Shellnutt, pour améliorer la santé de la planète et de ses habitants, par le fait même.

Une vie 100 % vélo, c’est possible, mais…

Pierre Filion pense que « la ville a de très grandes ambitions par rapport à son réseau cycliste. Mais que ses réalisations ne sont pas encore à la hauteur de ses ambitions ». Photo : Radio-Canada

Le professeur émérite d’urbanisme de l'Université de Waterloo, Pierre Filion, qui est bien conscient de la popularité du vélo quatre saisons pour le trajet domicile-travail à Toronto, met néanmoins quelques bémols, en commençant par une certaine résistance politique au vélo.

Bien que la Ville se dise favorable, lorsque l’on voit ce qui se passe sur le plan politique, il n'y a pas autant d'enthousiasme nécessairement pour le vélo qu’on pourrait croire ou qu’on pourrait trouver ailleurs , soutient-il.

« Lorsque vous mélangez le cyclisme avec les automobiles, les tramways et les camions, ça sera toujours au détriment du vélo. » — Une citation de Pierre Filion, professeur d’urbanisme à la retraite

La Ville a de très grandes ambitions par rapport à son réseau cycliste. Mais les réalisations ne sont pas à la hauteur de ses ambitions , ajoute-t-il. Il manque de pistes cyclables et plusieurs des voies existantes sont faites de courts tronçons. Ce réseau fractionné rend impossibles les trajets sur de longues distances.

Si quelqu’un veut partir du nord-est de la ville pour se rendre au centre, ce n’est pas possible.

Il cite aussi le modèle urbain de la ville d’Amsterdam où, contrairement à Toronto, plusieurs voies sont réservées uniquement aux vélos.

Selon lui, un réseau vélo métropolitain complet constituerait non seulement un service attrayant pour les citoyens, mais encouragerait davantage la culture du vélo à Toronto.