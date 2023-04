À la recherche d’une météorite au Nouveau-Brunswick

Un musée au Maine offre jusqu’à 25 000 $ américains à la personne qui lui rapportera une météorite vue près de la frontière du Maine et du Nouveau-Brunswick samedi dernier.

La NASA a confirmé que l’objet vu dans le ciel du Nouveau-Brunswick et du Maine samedi est bel et bien une météorite.

Le Maine Mineral and Gem Museum à Bethel est très intéressé par l’objet. Le responsable de la division des météorites du musée, Darryl Pitt, explique que même un petit spécimen vaut son pesant d’or .

Même si vous prenez tous les météores jamais trouvés sur terre, ils pèsent moins que la quantité d’or extraite sur Terre en un an , explique-t-il.

M. Pitt ajoute qu’il n’y a que 65 météorites jamais trouvées au Canada et que celle-ci tombée cette fin de semaine ne serait que la deuxième au Nouveau-Brunswick.

Même si l’objet a été vu de loin, le périmètre estimé où il se trouve est limité. Il s’étend de Waite au Maine à Canoose au Nouveau-Brunswick.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Darryl Pitt affirme que cette information a été confirmée par un radar. Il estime que les morceaux les plus importants de la météorite semblent se trouver au Maine, mais de plus petits pourraient être au Nouveau-Brunswick

Un objet recherché

Les météorites sont des objets recherchés par les spécialistes et les collectionneurs. Même un morceau de 10 à 50 grammes a de la valeur.

Le musée Maine Mineral and Gem Museum affirme que la première personne à lui emmener une pièce d’un kilogramme (2,2 livres) pourra réclamer le prix de 25 000 $ américains.

Roberto Vargas est un collectionneur de Hartford au Connecticut. Il était dans la région frontalière mercredi, à la recherche de morceaux de la météorite, mais il n’a pas eu de chance. Il compte revenir dans la région cette fin de semaine, lui qui a déjà trouvé quatre météorites cette année.

Il faut être prêt à se lever et partir quand une météorite tombe pour arriver en premier. Et ensuite, c’est une question de ce que vous savez , raconte cet ancien thérapeute en santé mentale, qui est maintenant chercheur de météorites à temps plein.

S’il trouve l’objet, il compte en garder une partie pour sa collection personnelle et faire un don à un organisme scientifique, probablement le Maine Mineral and Gem Museum, puisqu’ils ont déjà annoncé leur intérêt.

Météorite et météore

Il existe une différence entre une météorite et un météore.

Une météorite est un fragment de roche provenant de l'espace qui touche le sol. Un météore se consume entièrement dans l'atmosphère.

C'est ce qu'a probablement vu la famille Daigle-Brideau de Bathurst, mercredi soir.

Alors que Rachelle Brideau et Sébastien Daigle se prélassaient dans leur spa avec leur fille, ils ont aperçu une traînée lumineuse et brillante dans le ciel.

Ma fille a dit ''Hein! Regarde!'' On pensait que c'était une étoile filante, mais quand on a vu la boule grosse comme un ballon de basketball, on a compris que ce n'était pas une étoile filante , explique Rachelle.

Une des caméras de surveillance de la maison a capté la scène.

Ça ressemble à quoi?

Selon Darryl Pitt, la plupart des météorites sont de classification commune ou ordinaire .

Il est difficile de savoir avec précision à quoi l’objet ressemblera puisque le premier morceau n’a pas été trouvé, mais il est vraisemblable qu’il s’agira d’une pierre lisse et noire, avec quelques renfoncements.

La météorite devrait être plutôt lourde et contenir des métaux, c’est-à-dire qu’un aimant devrait pouvoir s’y coller.

Ce qui s'est passé en fin de semaine dans le ciel du Nouveau-Brunswick a piqué la curiosité de Clairemond Brideau, du secteur Pont-Lafrance à Tracadie, dans la Péninsule acadienne.

Il cherche à savoir si une pierre récupérée il y a plus de 20 ans sur une plage serait bel et bien une météorite.

C'est gros comme un deux litres de crème glacée. Elle pèse une vingtaine de livres. Ce n'est pas une roche normale. Elle est brûlée d'un côté et comme une éponge de l'autre. J'ai vu une couple de roches semblables sur internet et ça ressemble vraiment à une météorite , raconte celui qui veut en avoir le cœur net en montrant cette roche à des spécialistes à l'Université de Moncton.

À lire aussi : Un objet lumineux et une boule de feu aperçus dans le ciel du Nouveau-Brunswick