Des experts prônent des changements profonds et urgents pour un corps policier ontarien

C’est jeudi qu’un panel d’experts indépendants a rendu public son rapport intitulé Building Trust Through Bold Action : Roadmap for Real Change (Bâtir la confiance par des actions audacieuses : une feuille de route pour un véritable changement), au sujet de la police de Thunder Bay.

Le rapport a été rédigé sous la direction de l’ancien président de la Commission des services policiers de Toronto, Alok Mukherjee

Un rapport qui détaille dix actions à suivre afin de rétablir la confiance entre le public, notamment les Autochtones, et le Service de police de Thunder Bay ( SPTB ), augmenter la collaboration entre les forces de l’ordre et la communauté, rendre des comptes au public et mettre fin au racisme systémique.

Après un peu plus d’une année de travail, l’analyse de plus de 550 recommandations faites au fil des années par nombre de rapports et d’enquêtes et de nombreuses consultations publiques et privées, c’est avec un sentiment d’urgence que le panel présente ses recommandations.

« L’époque des petites corrections, des légers ajustements et des changements modestes est révolue. Le moment est largement venu de faire place à une transformation audacieuse. » — Une citation de Le rapport Building Trust Through Bold Action : Roadmap for Real Change, page 5

Car face à la pléthore de problèmes qui secouent la Commission des services policiers de Thunder Bay ( CSPTB ) et le SPTB depuis de nombreuses années, il s’agissait pour le panel d’identifier des actions concrètes qui guideront la CSPTB.

Celle-ci à indiqué avoir la volonté d’engendrer de véritables et profonds changements systémiques et de culture d’entreprise au sein du corps policier.

Actions proposées importantes : Transparence : Création d'un tableau de bord pour les progrès de la mise en œuvre des recommandations du rapport sur le racisme systémique et des autres enquêtes sur le SPTB ;

Création d’un tableau de bord pour les progrès de la mise en œuvre des recommandations du rapport sur le racisme systémique et des autres enquêtes sur le SPTB ; Diversité et inclusion : Élaboration d’une politique sur les droits de la personne, l’antiracisme, les relations avec les Autochtones, l’équité, la diversité et l’inclusion ;

Élaboration d’une politique sur les droits de la personne, l’antiracisme, les relations avec les Autochtones, l’équité, la diversité et l’inclusion ; Collaboration régionale : Mise en place d’une table de concertation incluant les autres corps policiers qui desservent le Nord-Ouest de l’Ontario (PPO, GRC, Service de police Nishnawbe Aski et Service de police Anishinabek) ;

Mise en place d’une table de concertation incluant les autres corps policiers qui desservent le Nord-Ouest de l’Ontario (PPO, GRC, Service de police Nishnawbe Aski et Service de police Anishinabek) ; Santé mentale des policiers : Adopter une approche respectueuse des traumatismes pour la santé et le bien-être des membres du personnel ;

Adopter une approche respectueuse des traumatismes pour la santé et le bien-être des membres du personnel ; Gouvernance : Envisager la création d’une Commission des services policiers élue plutôt que nommée ;

Envisager la création d’une Commission des services policiers élue plutôt que nommée ; Autopsies : Travailler avec ses partenaires policiers et communautaires pour infirmer la décision du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay de suspendre les autopsies médico-légales ;

Travailler avec ses partenaires policiers et communautaires pour infirmer la décision du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay de suspendre les autopsies médico-légales ; Financement : Faire appel aux instances gouvernementales provinciale et fédérale.

Bien que le groupe n'ait pas eu le mandat de chiffrer ses recommandations, il est précisé que le fardeau fiscal ne peut reposer exclusivement sur les épaules de la Ville de Thunder Bay. Les gouvernements provincial et fédéral doivent absolument répondre présents.

« Nous supplions les différents paliers gouvernementaux d’unir leurs efforts. [...] Il doit y avoir une autre façon de soutenir la sécurité et le bien-être de la communauté et cela ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des résidents de Thunder Bay. » — Une citation de Alok Mukherjee, président du groupe de travail d’experts indépendants

Un long historique de relations troubles avec les Autochtones

Elle devenait alors la première femme à occuper ce poste. (Photo d'archives)

Le directeur indépendant de l'examen de la police à l'époque, Gerry McNeilly, recommandait aussi la réouverture de neuf enquêtes sur la mort d'Autochtones. (Photo d'archives)

L'avocat Thomas Lockwood est nommé administrateur externe à la suite d'une recommandation de l'ancien sénateur Murray Sinclair. (Photo d'archives)

Les membres de la CSPTB avaient alors complété des formations obligatoires en gouvernance et en sensibilisation culturelle. (Photo d'archives)

Un appel à la transparence

Face au statu quo , les gens perdent patience, constatent les experts qui souhaitent que la CSPTB et le SPTB posent les gestes nécessaires pour rétablir la confiance entre la communauté et les forces de l’ordre dans des délais raisonnables.

La cheffe adjointe de la Nation Nishnwabe Aski (NAN), Anna Betty Achneepineskum, est très critique.

Elle a déclaré par voix de communiqué que le rapport publié aujourd'hui montre que les dirigeants du [ SPTB ] continuent de refuser d'assumer la responsabilité de leurs échecs et ne montrent aucun signe de changement.

D’ailleurs, le premier point d’action recommande le développement et l’instauration d’un calendrier et d’une feuille de route qui planifient la mise en place de l’ensemble des recommandations découlant non seulement du présent rapport, mais aussi de tous les précédents.

Pour ce faire, un tableau de bord interactif devra être mis en ligne d’ici l’automne 2023 afin de mesurer les progrès accomplis.

Le rapport de Gerry McNeilly, Une confiance trahie, formulait 44 recommandations. Lors de consultations, M. Mukherjee a recueilli des témoignages d'agents et de civils qui se désolaient que les recommandations n'aient pas été mises en place. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Aaron Vincent Elkaim

Tout au long du rapport, il est fortement recommandé que la CSPTB et le SPTB produisent des rapports trimestriels sur leurs progrès et que le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police ( BDIEP ) et la Commission civile de l’Ontario sur la police produisent des rapports sur la mise en place de leurs recommandations deux fois par an.

Et surtout, le panel lance un appel à tous ceux et celles qui ont à cœur de véritables changements : prenez connaissance [...] des recommandations proposées dans ce rapport, appropriez-vous-les et demeurez engagés dans le processus.

Allégations de harcèlement et de discrimination au sein même du Service de police de Thunder Bay

Des enquêtes venaient d'être ouvertes sur les dirigeants de la police de Thunder Bay par des organismes de surveillance de la police et la Police provinciale de l'Ontario. (Photo d'archives)

L'avocat Malcolm Mercer est nommé comme administrateur externe. Son mandat a été renouvelé en mars 2023 jusqu'au 31 mars 2024. Il deviendra toutefois bientôt un simple observateur. (Photo d'archives)

Elle avait annoncé son départ à la retraite quelques jours plus tôt, prévue pour juin 2023. (Photo d'archives)

Le rapport comprend entre autres des recommandations sur le processus dl'embauche du nouveau chef.Il recommande aussi que la CSPTB devienne la première au Canada à se doter d'une représentation autochtone minimale obligatoire. (Photo d'archives)

Elle évite ainsi une audience au sujet des allégations d'inconduite qui pesaient contre elle. (Photo d'archives)

Originaire du Manitoba, Darcy Fleury est membre de la Fédération métisse du Manitoba. Il travaillait en Alberta pour la GRC au moment de sa nomination à la tête de la police de Thunder Bay. (Photo d'archives)

Rétablir la confiance

Cette confiance trahie, qui était au centre du rapport de 2018 du BDIEP , est loin d’être rétablie, qu’elle soit entre le SPTB et la communauté, surtout autochtone, mais aussi au sein des forces de l’ordre, précise le groupe d'experts.

Face à ce constat, le rapport recommande que la CSPTB et le SPTB s’assurent de développer et d’instaurer des politiques antiracistes qui respectent les droits de l’homme et les Autochtones et qui promeuvent les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion.

Cela doit être au centre des changements afin de rétablir la confiance non seulement avec la communauté, mais aussi au sein du SPTB .

En ce sens, le groupe d’experts salue l’arrivée de Darcy Fleury comme nouveau chef de police, un candidat provenant de l’extérieur du SPTB et, de surcroît, membre de la Fédération Métisse du Manitoba.

C'est au nouveau chef du Service de police de Thunder Bay, Darcy Fleury, qu'incombera la tâche de mettre en place les recommandations du rapport. (Photo d'archives) Photo : Avec la permission de Darcy Fleury

Il voit aussi d’un bon œil le fait que deux femmes autochtones, Karen Machado et Denise Baxter, siègent maintenant à la CSPTB .

L'empathie et le respect

Les signataires du rapport prônent également l’adoption d’une approche respectueuse des traumatismes personnels et intergénérationnels, empreinte d’empathie et de compassion, autant pour le maintien de l’ordre que pour la gestion des ressources humaines au sein du service de police.

Le chef de police devra faire preuve de transparence, de leadership et servir de modèle.

La 6e recommandation propose la création d’une unité indépendante pour le maintien de l’ordre et de la paix autochtone dirigée par son propre chef de police adjoint , qui agirait comme référence auprès des autres unités du SPTB , forte de son expertise et de ses connaissances culturelles autochtones.

Quant à la CSPTB , il incombe à ses membres de poursuivre des formations en gouvernance et en sensibilisation culturelle et de revoir leur plan stratégique à la lumière des recommandations formulées dans le rapport qu’ils ont mandaté.

Le rapport évoque aussi la possibilité d’envisager que ses membres soient élus au lieu d’être nommés.

Privilégier des modèles collaboratifs

Plusieurs recommandations mettent l’accent sur la nécessité d’établir des partenariats entre le SPTB et des organismes communautaires ou d’autres forces policières.

Notamment la création d’un service de maintien de l’ordre, qualifié de collaboratif et de régional , au sein duquel la collaboration entre les leaders des Premières Nations, les chefs de police et les Services de police Nishnawbe Aski et Anishinabek, la Police provinciale et la Gendarmerie royale du Canada sera clé.

Le rapport reconnaît déjà le travail amorcé par le chef de police par intérim Dan Taddeo et son collègue du Service de police Nishnawbe Aski, Roland Morrison, qui souhaitent établir un accord formel entre les deux services.

Le maire de Thunder Bay, Ken Boshcoff, est également membre de la Commission des services policiers de Thunder Bay depuis février 2023. M. Mukherjee assure que le maire lui a exprimé son désir de changement au sein du Service de police de Thunder Bay. (Photo d'archives) Photo : CBC Marc Doucette

L’implantation de telles mesures nécessitera le soutien financier non seulement de la Ville de Thunder Bay, mais aussi des gouvernements provincial et fédéral, est-il précisé dans le rapport.

En outre, les experts exhortent le SPTB à créer des partenariats avec les services communautaires autochtones, les aînés autochtones, les services qui traitent de santé mentale, de la traite des personnes, d’abus de substances et de réduction des méfaits.

Le but serait de réduire la criminalisation et de favoriser les interventions policières alternatives et collaboratives.

L'équipe itinérante de gestion de crises mise sur pied par le SPTB pour répondre aux appels davantage liés à la santé mentale qu’à la criminalité constitue une initiative positive, est-il constaté dans le rapport.

Établir une unité médico-légale régionale

La 8e recommandation est entièrement consacrée à la question des autopsies médico-légales. La conduite de celles-ci à Toronto engendre des retards inacceptables , selon le panel, pour la tenue des enquêtes policières.

Il souligne surtout les effets émotionnels et traumatiques de cette mesure sur les familles des personnes décédées.

Il s’agit là d’un exemple probant, comme noté dans le rapport, de discrimination géographique et de racisme systémique.

Une situation jugée inacceptable par les experts qui souhaitent que la décision du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay de ne plus mener d’autopsies médico-légales dans ses laboratoires soit infirmée.

Ils aimeraient aussi la mise en place d'un plan soit établi afin d’instaurer la recommandation 29 du rapport Confiance trahie qui prônait la construction d’une unité de médecine légale sur place, idéalement dans le même édifice que le Bureau du coroner régional.